Ako som sa cítila počas celej lekcie a čo som na konci prežívala?

V poslednom čase mi na Instagrame vyskakujú reelska, na ktorých ľudia robia pri joge fakt zvláštne veci. Niekto sa trasie, niekto kričí, niekto plače a niektorí tam doslova pôsobia, akoby zažívali orgazmus. Reč je o kundalini joge.

Človek, ktorý netuší, o čom joga je, si môže povedať, že je to naozaj bizár a tieto videá sú len nejaké prehnané divadlo. Komentáre svedčia o tom, že je takých ľudí naozaj veľa.

Dozvedela som sa, že ľudia môžu pri kundalini joge naozaj prežívať emócie podobné orgazmu. Niektorým to vraj zmenilo život a pomohlo prekonať emócie, ktoré držali roky v sebe. Tomu zvláštnemu stavu sa v rámci duchovných praktík hovorí kundalini awakening – teda prebudenie kundalini energie.

Jogové štúdio Circum Point v bratislavskom Ružinove. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Čo to teda v skutočnosti je a ako prebieha hodina kundalini jogy? Zvládol by to aj laik, ako ja? Keď som si položila tieto otázky, odpoveď bola jednoduchá: Skús a uvidíš. Tak som sa teda prihlásila a s dávkou očakávaní som prišla na lekciu.

Inštruktorke som najprv nepovedala, že som redaktorka, aby sa ku mne správala rovnako, ako ku každej inej klientke. Keď sa skončila lekcia, vysvetlila som jej svoj zámer a pýtala som sa jej aj na bizarné reelska, ktoré kolujú po internete. Objasnila mi taktiež, prečo človek môže cítiť pocity podobné orgazmu. Podarilo sa to aj mne?

Všetci boli oblečení v bielom

Hneď, ako som otvorila dvere v joga štúdiu, cítila som vôňu esenciálnych olejov a pocit pokoja. Musela som mať ale oči na stopkách, aby som si zapamätala všetko, čo k článku potrebujem. Vzala som si jogamatku a vybrala som si v miestnosti miesto, ktoré sa mi najviac pozdávalo.

Postupne začali prichádzať aj ostatní jogíni, no nebolo nás veľa. Všetci však boli oblečení v bielom, takže som sa cítila trochu nekomfortne, keďže som mala na sebe obyčajné farebné oblečenie do fitka. Niektorí mali dokonca na hlave turban. Na lekcii sa nás nakoniec zišlo len päť. Hrala príjemná hudba a čakali sme, kým príde inštruktorka.

Keď prišla, privítala všetkých typickým jogovým pozdravom. Pred začiatkom nám ešte rozdala text jogových mantier, ktoré sme s ňou mali odriekať. Bolo to náročné vôbec prečítať, nie to ešte vysloviť. Tu sú niektoré z nich:

"Ong Namo Guru Dev Namo" - Klaniam sa božskej múdrosti, klaňiam sa vnútornému učiteľovi.

➡️ Vždy sa recituje na začiatku hodiny. Je to akoby „úvodná mantra“, ktorou sa človek ladí na seba a na učenie.



"Aad Guray Nameh, Jugaad Guray Nameh, Sat Guray Nameh, Siri Guru Devay Nameh"

Klaniam sa pôvodnému učeniu, klaniam sa večnému učeniu, klaniam sa pravému učeniu, klaniam sa veľkému neviditeľnému učiteľovi v mojom vnútri.

➡️ Táto mantra sa recituje pred cvičením na „ochranu“. Je dlhšia, rytmická a opakuje sa niekoľkokrát za sebou.

Myslela som si, že to už nezvládnem

Po úvodnej mantre sme začali. Nedialo sa nič nezvyčajné a na prvý pohľad to vyzeralo ako bežná hodina jogy. Robili sme jednoduché pozície, ktoré som už poznala, ale zrazu som si uvedomila, že ich robíme úplne inak. V niektorých z nich sme museli zostávať dlhé minúty.

Vydržať toľko s rozprestretými rukami a do toho robiť rýchly dych, to nie je len tak. Po chvíli mi začali tŕpnuť ramená a moja myseľ mi hovorila, že toto nie je o uvoľňovaní tela, ale skôr o fyzickom terore. Nechápala som, čo týmto chceme docieliť a mala som chuť uvoľniť sa a ľahnúť si na jogamatku.