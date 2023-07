Vydržal som mesiac bez sexu a bez masturbácie: po 3 týždňoch som mal problémy so sústredením a neustále erekciu ako tínedžer

Keď som sa prvýkrát pokúsil dať si pauzu od tohto druhu fyzických potrieb, zlyhal som.

Mať pravidelný sex je prirodzené aj zdravé. Ako však začne reagovať tvoje telo, keď ho na dlhší čas obmedzíš? Rozhodol som sa zistiť to na vlastnej koži. Celý mesiac – tridsať dní – som držal erotický pôst. Okrem toho, že som nemal žiadny sexuálny kontakt s partnerkou ani sám so sebou, vyhýbal som sa všetkému erotickému obsahu, aby ma zbytočne neprovokoval.

Hoci sa na prvé počutie môže zdať, že ide o pomerne jednoduchú výzvu, u mňa to tak nebolo. Zvládnuť mesiac bez naplnenia fyzických potrieb sa mi podarilo až na druhýkrát.

Prvý pokus a zlyhanie

Keď sa mi prvýkrát dostalo do uší, že by som mohol vyskúšať, aké to je prežiť mesiac bez sexu a bez masturbácie, pripadalo mi to ako príliš jednoduchá výzva. Nevidel som jeden jediný dôvod, prečo by som mal zlyhať, a tak som ju s nadšením prijal.

Zdroj: Pxhere.com/CC0 Public Domain

Prvých niekoľko dní som ani neucítil, že držím sexuálny pôst. Z dôvodu množstva povinností a pracovného vyťaženia som ani nepomyslel na sex. Všetko sa však zmenilo, keď prišiel prvý voľný víkend, ktorý som mohol tráviť po boku svojej partnerky.