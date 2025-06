Marek Rozkoš: Keď som videl obsadenie Dunaja, zostalo mi ťažko (#TBH s Hanou)

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Herec Marek Rozkoš otvorene prehovoril o jeho ceste za úspechom, ale aj o pádoch, ktoré ho formovali.

Do relácie To Be Honest prijal tentokrát pozvanie mužský hosť – talentovaný herec Marek Rozkoš. Porozprávali sme sa otvorene o jeho účinkovaní v Let's Dance a o tom, ako ovplyvnilo jeho kariéru.

Marek aktuálne stvárňuje postavu v seriáli Sľub a medzi divákmi si získal veľkú obľubu aj vďaka úlohe v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám, vďaka ktorej ho podľa jeho slov dodnes spoznávajú ľudia na ulici.

Prezradil, že hoci má Bratislavu rád, vníma ju najmä ako miesto práce – príde si sem „odrobiť svoje“, a potom sa s radosťou vracia do Zvolena, kde si podľa vlastných slov vybudoval „bunker“ – pokojné zázemie s jeho rodinou.

Otvorene sme sa rozprávali aj o tom, ako s odstupom času vníma, že ho neprijali na VŠMU, a tiež o tom, ako sa naučil hovoriť „nie“. Marek prezradil aj svoje plány na leto a porozprával o tom, čo mu v živote prináša pokoj a ako zvláda jeho nabitý diár.