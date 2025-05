V rozhovore prezradila, ako zvládala moderovanie Let's Dance, čo prežíva, keď sa ocitne pod tlakom verejnosti, prečo si váži, že jej manžel nie je zo šoubiznisu, a či niekedy uvažovala nad estetickými zákrokmi.

Moje pozvanie do relácie To Be Honest tentokrát prijala herečka Jana Kovalčiková. Janka momentálne pôsobí v Slovenskom národnom divadle, no mohol/a si ju zaregistrovať už aj v úlohe moderátorky či tanečnice v Let's Dance.

Rozprávali sme sa o tom, ako sa chopila výzvy moderovať živý prenos veľkolepej šou Let’s Dance, ako bojuje s trémou, ale aj o tom, či sa sama považuje za úspešnú ženu.

Janka sa pomerne aktívne zapája do spoločenských tém a otvorene vyjadruje svoje občianske názory. Prebrali sme aj to, ako reaguje, keď narazí na niekoho, kto s ňou nesúhlasí.

Prezradila tiež, prečo vníma ako výhodu to, že jej manžel nie je zo šoubiznisu. V rozhovore sme sa dotkli aj citlivejších tém — napríklad toho, či niekedy zvažovala estetickú úpravu svojej tváre a prečo. A ako vždy, dostali sme sa aj k množstvu ďalších osobných tém, ktoré možno doteraz verejne veľmi neotvárala.