Dokonalá práca v podaní ateliéru NOIZ architekti, ktorý tento rok oslavuje 10. výročie od svojho vzniku.

Víkendový dom, respektíve chata na vidieku, je snom mnohých ľudí, ktorí žijú v mestskom prostredí a voľný čas by radi trávili v obkolesení prírody. Ak hľadáš inšpiráciu, ako by mohlo vyzerať tvoje útočisko pred okolitým svetom, pozri sa na realizáciu projektu od ateliéru NOIZ architekti.

Tím okolo Andreja Šaba a Samuela Zemana navrhol nenápadné víkendové bývanie na kopci s výhľadom na vodnú priehradu a krajinu na okraji obce Lozorno podľa požiadaviek klienta. Výsledok je famózny.

Víkendový dom nad vodnou priehradou v Lozorne ponúka zelenú strechu, štýlový interiér a TOP výhľady. Zdroj: Alex Shoots Buildings

Osadenie, hmotovo-dispozičné riešenie aj orientáciu stavby určil práve výhľad na priehradu a lesy. Dom je situovaný v najvyššej časti parcely s výmerou viac ako 1 250 štvorcových metrov, vďaka čomu architekti dosiahli ustúpenie do cestnej komunikácie a zároveň zlepšili vizuálne prepojenie s okolím. Zapustenie časti hmoty do terénu znižuje vizuálnu dominanciu domu a prispieva k začleneniu do krajiny.

Dispozícia je rozdelená do dvoch celkov a obsahuje štyri obytné miestnosti so zázemím – denné priestory sú vo výraznej archetypálnej časti so sedlovou strechou, zatiaľ čo nočná zóna so spálňami je ukrytá v nízkej hmote, ktorá je zapustená do terénu. Úžitková plocha domu je na úrovni 120 štvorcových metrov, vďaka čomu majú dostatok osobného priestoru aj súkromia všetci jeho obyvatelia.

Zdroj: Alex Shoots Buildings

Osové kríženie objemov zabezpečuje rovnocenné výhľady z každej miestnosti a spolu s opornými múrmi poskytuje ochranu exteriérovým plochám pred pohľadmi z okolitých pozemkov.

Zdroj: Alex Shoots Buildings

Dom s netradičnou oceľovou fasádou, zelenou strechou a veľkými presklenými plochami ukrýva moderný a funkčný interiér plný sviežich detailov, ktoré nesú charakteristický rukopis ateliéru NOIZ architekti.

Kombinácia svetlého dreva, betónu, technického kameňa a mäkkých prvkov, ako sú koberce, závesy alebo čalúnené kusy nábytku, si získala naše srdcia na prvý pohľad. Oceňujeme tiež dokonalé využitie vysokých stropov, vďaka ktorým je interiér vzdušný, ľahký a tiež presvetlený.

Ak si už zvedavý/-á na celkový vzhľad tohto víkendového domu v obci Lozorno, pozri si galériu od fotografky Alex Shoots Buildings. Z nášho pohľadu ide o atraktívne miesto na oddych.