FOTO: Luxusný rodinný dom a sídlo medzinárodnej firmy v jednej stavbe. Pozri si unikátny projekt z Česka

Možnosti a výhody modulárnej drevenej architektúry predstavuje spoločnosť Eko Modular vo svojom rodinnom a firemnom sídle.

V článkoch o architektúre a interiérovom dizajne pravidelne predstavujeme atraktívne diela od slovenských a českých architektov, ale dnes sa pozrieme na naozaj unikátne dielo. Spoločnosť Eko modular prezentuje svoju prácu priamo na svojom sídle v obci Tvrdonice, ktoré zároveň slúži ako luxusný rodinný dom pre majiteľov.

Projekt tvoria drevené budovy v pasívnom štandarde s modernými technológiami, ktoré poskytujú kvalitné prostredie pre každodenný život a prácu.

Modulárny systém drevostavieb je jedným z konštrukčných trendov v súčasnej udržateľnej architektúre. Rýchla výroba, ľahká a pevná konštrukcia, osadenie bez betónových základov, vysoká odolnosť, jednoduché rozšírenie, premiestnenie a recyklácia budovy. To všetko v kombinácii so sofistikovanými technológiami pre vyššiu ekonomickú a ekologickú šetrnosť a predovšetkým zdravé prostredie, v ktorom žijeme.

Počas prvého roka vo výrobnom areáli v Juhomoravskom kraji, kam si zakladatelia spoločnosti Eko Modular priviezli aj demonštračný modul na dočasné bývanie, zistili, že miesto im prirástlo k srdcu, a keďže v tejto oblasti bolo takmer nemožné získať pozemok alebo prenájom vlastného bývania, rozhodli sa v obci Tvrdonice usadiť natrvalo.

V spolupráci s architektmi z ateliéru Semela Ateliers prispôsobili prostredie areálu aj nové bývanie najvyšším možným štandardom pre moderný život.

Dôležitou požiadavkou majiteľov bolo vytvoriť vizuálne príjemné prostredie, v ktorom sa bude príjemne žiť. Preto bol do celkového návrhu zakomponovaný biotop a veľké množstvo zelene. Nové rodinné a firemné sídlo bolo navrhnuté na uličnú čiaru ako prirodzené, vizuálne nerušivé rozhranie medzi obcou a priemyselným areálom.

Obytný dom je koncipovaný vertikálne, pričom dynamický kontrast prepojených budov prináša do oblasti zaujímavý priestorový zlom. Celok s drevenými fasádami a zelenými strechami pôsobí minimalistickým dojmom a odráža filozofiu Eko Modular – jednoduchosť, efektívnosť a udržateľnosť.

Presklená administratívna budova, ktorá stojí na prízemných skrutkách, je súborom troch modulov. Jej vnútorné usporiadanie sa líši od uzavretých kancelárií až po otvorený rokovací priestor.

Dvojpodlažný dom s obývacím priestorom na prízemí, kuchyňou, jedálňou a dvoma spálňami spája masívne drevené schodisko vedúce do knižnice a obytnej strešnej terasy. Smerom k výrobnej časti je hmota domu kompaktná s oknami maskovanými latkovou fasádou. Rozsiahle prízemie sa naopak otvára do dvora s jazierkom a modulom sauny, zatiaľ čo zo spálne na poschodí a strešnej terasy sa otvárajú výhľady do malebnej krajiny.

Sauna s vysokým štandardom vybavenia a vonkajšie jazierko sú miestom oddychu pre rodinu v chladných i teplých mesiacoch, keď sa modul využíva ako kulisa pre záhradné oslavy.

Obe modulárne drevené stavby kombinujú prírodné materiály a najmodernejšie technológie. Na konštrukciu a povrchy použili architekti drevo, ktoré spolu s čerstvým vzduchom, prirodzeným svetlom a nepriamym umelým osvetlením vytvára zdravé vnútorné prostredie. Interiéru rodinného domu a kancelárií dominuje mäkkosť dreva, zatiaľ čo drevené fasády a zelené strechy prirodzene začleňujú budovy do krajiny a okolitej zástavby.

