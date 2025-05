Presťahoval/a by si sa z mesta na dedinu za takýmto bývaním?

Veľmi nás teší, keď pri cestovaní naprieč Slovenskom vidíme zaujímavé a atraktívne stavby s podpisom domácich architektov, ktoré by zabodovali aj v silnej medzinárodnej konkurencii. Najnovšie nás zaujal projekt rodinného domu na úpätí Nízkych Tatier v obci Dolná Lehota, ktorý je dielom ateliéru What Architects.

Práca architektov okolo Tomáša Krišteka a Ondreja Kureka je nám veľmi blízka, a to či už máme na mysli realizáciu strešného bytu v Urban Residence alebo návrh poslednej časti Zóny viladomy v Slnečniciach, pričom svoju šikovnosť ukázali aj pri tvorbe návrhov domu v historicky tradičnej stredoslovenskej dedine v okrese Brezno.

Dedinský dom, aký neuvidíš každý deň. Zdroj: Tomáš Krištek, What Architects

Podobu rodinného domu definuje okolité prostredie – rozľahlý pozemok sa nachádza na konci obce a priestorovo uzatvára skupinu stavieb, ktorých majitelia a zároveň príbuzní obývajú atraktívne miesto už niekoľko generácií.

Tím What Architects využil silné väzby k hodnotám horského prostredia spoločne s niekdajším vzhľadom pôvodných dreveníc, ktoré preniesol do návrhu stavby v podobe archetypálnej hmoty so sedlovou strechou, ale aj do formy konštrukčného riešenia a urbanistickej kompozície.

Zdroj: Tomáš Krištek, What Architects

Princíp dvoch hlavných objektov je založený na drevenej skeletovej konštrukcii, ktorá je usporiadaná do jednotnej modulovej sústavy 2,5 x 2,5 metra. Riešenie umožňuje vnútorný priestor domu členiť na tri rovnaké polia v závislosti od ich funkcie – centrálnu obytnú časť, spálňu s kúpeľňou a hospodársku časť v podobe kuchyne, špajze a vstupnej haly. Rovnaká sústava je využitá aj v menšom objekte prístrešku na parkovanie s dielňou.

Po projektovej časti a príprave jednotlivých dielov základnej konštrukčnej sústavy prebiehali takmer všetky práce pod rukami členov rodiny, príbuzných a priateľov. Náročný postup, ktorý prinavrátil do dediny komunitný spôsob vidieckeho života a technickú zručnosť, trval viac ako šesť rokov, ale výsledok stojí za to. Navyše, majiteľom znížil finančný náklad.

Zdroj: Tomáš Krištek, What Architects

Jednoduchá stavba ponúka vzdušný a presvetlený priestor, ktorý dokonale reflektuje potreby moderného bývania s dôrazom na remeselné detaily. Všetky časti sú navzájom vizuálne prepojené.

Hlavný obytný priestor v strede dispozície je otvorený aj do podkrovia a zároveň prepojený s exteriérom pomocou posuvnej presklenej fasády, ktorá reprezentuje modernú formu architektúry. Podkrovné priestory nad kuchyňou a spálňou slúžia ako hosťovské izby. Drevený konštrukčný skelet je v interiéri priznaný a tvorí dôležitý prvok.

Z vonkajšej strany domu sa biela omietka mení na štruktúrovanú hrubozrnnú. Štítové steny domu sú naopak obložené sivým dreveným latovaním, ktoré spolu s plechovou strechou zvýrazňujú jednoduchú, nadčasovú geometriu stavby.

Pozri si galériu od Tomáša Krišteka z ateliéru What Architects, ktorý prostredníctvom fotoaparátu zachytil všetky detaily tohto moderného dedinského domu.