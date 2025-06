Na nemocničnom lôžku skončil po tom, čo podstúpil operáciu zápästia – zranenia, ktoré si privodil ešte počas svojej futbalovej kariéry.

David Beckham momentálne leží v nemocnici, no so svojimi fanúšikmi sa o to nepodelil priamo on. Informáciu zverejnila jeho manželka Victoria, ktorá zdieľala fotografiu futbalovej legendy na nemocničnom lôžku s obviazanou rukou.

Podľa portálu The Sun išlo o operáciu zápästia, ktoré si Beckham pôvodne zlomil ešte pred viac ako dvadsiatimi rokmi počas reprezentačného zápasu Anglicka. Aj keď sa mu vtedy zranenie podarilo operatívne vyriešiť, bolesti ho údajne trápili celé roky. „David to dlho neriešil, no v posledných mesiacoch sa to zhoršilo natoľko, že už to nebolo znesiteľné.“ Prezradil zdroj blízky Beckhamovcom.

Lekári preto rozhodli o zákroku, ktorý by mal problém definitívne vyriešiť. Victoria bola po operácii manželovi neustále nablízku a podľa blízkeho zdroja všetko prebehlo úspešne. „Má výbornú náladu,“ uviedol.

Zdroj: Instagram/@Victoria Beckham

Beckham si je vraj plne vedomý toho, že počas svojej úspešnej futbalovej kariéry si odniesol viaceré bolestivé následky, ktoré sa mu dnes vracajú. Ako malý bonus Victoria zverejnila aj fotku sladkostí, ktoré pravdepodobne pripravila ako drobnú náplasť na manželovu bolesť.