ČSFD je určená na hodnotenie filmov a seriálov a zdieľanie dojmov pre potenciálnych budúcich divákov. Z podrobných štatistík však možno vyčítať aj ďalšie zaujímavé rebríčky.

Pravidelne ti prinášame rebríčky tých najlepších a najhorších filmov či seriálov domácej i zahraničnej produkcie. Tento raz sme sa pozreli na tie najhoršie české filmy podľa hodnotenia divákov v známej databáze ČSFD.

Do rebríčka sme sa rozhodli nezaradiť film Příběhy ze života Alžběty, kněžny Čachtické. Je síce natočený v Česku, no v angličtine a jeho režisér je tiež zo zahraničia, a teda nespadá do našej kategórie.

Keď budeš čítať ďalej, možno si všimneš, že percentuálne hodnotenia nezodpovedajú poradiu v našom zozname. Chyba nie je na našej strane a nejde ani o omyl. Filmová databáza pri tvorbe rebríčka zohľadňuje aj iné faktory ako len samotné hviezdičkové hodnotenie a práve to zamiešalo finálne skóre.

10. Decibely lásky (13 percent)

„Ó-ó-ó, decibely lásky..." spieva Michal David v rovnomennej piesni, ktorá sa stala aj titulnou skladbou muzikálu z roku 2016. „Decibely lásky sú príbehom troch generácií, ktoré prežívajú svoje túžby, sny, nádeje a sklamania, pričom neprestávajú veriť v lásku, priateľstvo a harmóniu medzi ľuďmi. Okolnosti sa menia, ale večná túžba milovať a byť milovaný zostáva," uvádza distribútor v popise.

S jeho tvrdením sa však niektorí diváci nestotožňujú. „Úplne mimo bolo správanie všetkých a všade. Profesionálne odfláknuté snáď na každej úrovni, od mikrofónov vykúkajúcich spoza šiat až po dialógy na úrovni dementa a poslanca," napísal jeden z používateľov.

Otrasný film nedokážu zachrániť ani legendárni herci. V hereckom obsadení sa predstavia Lucie Vondráčková, Iva Janžurová, obaja Rudolfovia Hrušínskí a Karel Gott. Posledný menovaný však len vo vedľajšej úlohe.

9. Keď draka bolí hlava (13 percent)

Jediná rozprávka v našom zozname je (možno aj vďaka účasti Karla Gotta) plná spevu. Čo však diváka môže zmiasť, je, že postava, ktorú hrá Gott, hovorí zvláštnou českoslovenčinou a potom spieva len v češtine.

Našťastie je tento jav skrytý za úplne bizarnou existenciou dvojhlavého draka Čmoudíka v hroznom kostýme, okolo ktorého sa film točí. Prečo práve dvojhlavý drak? To asi netipneš. Jedna hlava hovorí po česky a druhá po slovensky.

8. Nebát se a nakrást (11 percent)

„Vynálezca a majiteľ spoločnosti Neprasklo chce uviesť na trh revolučnú novinku – nerozbitné sklo. Jeho dvaja chamtiví zástupcovia však majú iné plány – majiteľa odstránia v africkom vodopáde a podnik sa pokúšajú predať zahraničnej spoločnosti."

Príbeh ako z bondovky, kde dosadia dvojníka ako bábku, ale majiteľ prežije a vracia sa pomstiť. Diváci neskrývajú svoje nelichotivé recenzie a označujú film za nepodarenú frašku, ktorá nie je vtipná, ale skôr smiešna.