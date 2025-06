Berenika z Ruže 3: Presťahujem sa do Dubaja? Nečakala som také presné karty (VEŠTICA)

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Čo všetko prezradil tarot a kyvadlo?

Opäť ti prinášame nepredvídateľný rozhovor jasnovidky Gerty. Tentokrát sa za stôl posadila nežná Berenika Lackiová, ktorú môžeš poznať z Ruže pre nevestu 3. Odpovedali karty a kyvadlo na otázky, ktoré si Berenika pripravila?

Čaká ju v živote bohatstvo? Bude jej manžel aspoň o 10 rokov starší? Presťahuje sa do Bratislavy alebo niekam do zahraničia? Pôjde do Love Islandu? Bude sa aj naďalej venovať nechtom? Toto a ešte viac sa dozvieš v tejto epizóde Veštice.

S Gertou sa budú rozprávať najmä o budúcnosti a veciach tak trochu medzi nebom a zemou. Ak ťa tento typ zábavy baví, nezabudni si pozrieť aj predošlé časti, napríklad s Lucy a Mišou z Ruže. A ako to už v tomto formáte býva, v závere sa môžeš o svojom osude dozvedieť niečo aj ty. Tentokrát nás zaujímala finančná sféra v nasledujúcich mesiacoch.

Nezabudni však, že tento formát je najmä o zábave a veštenie nie je žiadna skutočná veda. Nemal/a by si preto veriť všetkému. Prinášame ti uvoľnenú reláciu, v ktorej sa dozvieš to, čo naši hostia neprezradili nikde inde. A ostatné je už skvelá šou s nadpozemskou atmosférou.