Timea z Ruže: Čím viac drámy človek v šou robí, tým má viac screentimu, a tie baby to vedeli

Čo si Timea myslí o Karolíne a Rasťovi?

Ruža pre nevestu 3 už síce má svoju víťazku, ale k nám do štúdia dorazila vypadnutá ružička, a to 25-ročná Timea Lengelová. Timea po šou dostala veľa kritiky na sociálnych sieťach, a tak jej trvalo dlhšie, kým sa rozhodla prísť na rozhovor. Bola označovaná za negatívnu a konfliktnú, no nám porozprávala, ako to naozaj bolo.

Prečo chcela ísť domov hneď pred prvým ceremoniálom? Myslí si, že to Karolíne a Rasťovi vydrží? Aká bola Anička mimo kamier a ako vznikli ich konflikty? Je pravda, že ju vyhodili z práce, pretože si kvôli Ruži zobrala PN? Toto všetko a ešte oveľa viac sa dozvieš v tomto rozhovore.

Timea mala s Rasťom viac ako jedno rande, zdieľali aj jednu pusu na pláži, no na druhý deň šla, bohužiaľ, domov. Pri odchode síce povedala, že si myslí, že je pre Rasťa tá pravá, ale s odstupom času na neho spomína inak.