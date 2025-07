Veronika Rajek: Byť v modelingovej agentúre mi prestalo dávať zmysel. Máloktorá Slovenka si to dokáže priznať (#TBH s Hanou)

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

V otvorenom rozhovore prezradila aj to, prečo sa rozhodla nezviezť na mediálnej kauze s futbalistom Tomom Bradym.

Veronika Rajek je najsledovanejšou Slovenkou na Instagrame, kde ju sleduje takmer 7 miliónov followerov. Pochádza pritom zo všednej rodiny z Vranova nad Topľou a aj preto som ju pozvala do formátu To Be Honest, aby nás previedla svojou cestou.

Veronika otvorene prehovorila o tom, ako ju formovala súťaž Miss Slovensko – aj napriek tomu, že ju nevyhrala. Rozprávali sme sa o modelingovom svete a o dôvodoch, prečo sa rozhodla vystúpiť zo systému modelingových agentúr.

V rozhovore sme sa venovali kontroverziám, ktorým čelí, a aj kauze so známym americkým futbalistom Tomom Bradym, ktorú sa rozhodla nevyužiť napriek tomu, že by jej mohla priniesť ešte väčší mediálny priestor.