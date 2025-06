Pozvanie do Close Friends prijali (ex)ružičky Miška a Noemi.

Michaela Doležalová a Noemi Gažová, účastníčky tohtoročnej Ruže pre nevestu, bojovali o srdce ženícha Rasťa. Noemi vypadla pomerne skoro, zatiaľ čo Miška sa dostala až do ôsmej epizódy. Kamarátky z vily v dnešnom Close Friends odpovedajú na otázky týkajúce sa zákulisia šou, ale aj ich osobných životov.

Obe nevesty patrili medzi výrazné postavy tohto ročníka. Noemi je podnikateľka, ktorá vlastní psiu škôlku a BDSM apartmán, zatiaľ čo Miška pravidelne prekvapovala Rasťa skoro v každej epizóde. To, čo ju však nakoniec stálo miesto v šou, je jej OnlyFans.

Dievčatá otvorene odpovedali na všetky otázky. Ako sa im pozeralo finále a vedeli, kto to vyhrá? Ako sa v Ruži riešila manikúra? Aký je ich názor na Karolínu a Rasťa? Myslia si, že im to vydrží? Čo hovoria na kamarátstvo Azry a Catherine? Varili si na vile, alebo im nosili už pripravené jedlo? Čo by poradili dievčatám, ktoré sa chcú prihlásiť do Ruže? A aký je život po Ruži? Aké sú benefity a aké mínusy?

Táto bonusová verzia pre predplatiteľov ponúka extra 12 pikantných otázok. Ako Noemi spoznala svojho frajera? Ktorá na vile najviac používala tie vibrátory? Plánujú spoločný biznis? Je Miška u Noemi v apartmáne častý hosť? Báli sa toho, ako ich budú ľudia vnímať z televízie? Odpovede na tieto a ďalšie otázky uvidíte v tejto bonusovej epizóde.