Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Pil C a Luca Brassi10x.

Pil C a Luca Brassi10x vydali minulý týždeň nový album Brat. Ide už o druhé spoločné dielo týchto raperov. V najnovšej epizóde Close Friends porozprávali o svojej tvorbe, no nevyhli sa ani otázkam z osobného života.

Brat obsahuje deväť skladieb a na väčšine z nich sa okrem Pil C-ho a Luca Brassiho10x podieľali aj ďalší umelci. Na albume nájdeš napríklad feat so Separom, Benom Cristovaom, Karlom či Dollar Pryncom. Ktorá pesnička je podľa nich najväčší banger? Zistíš v novej epizóde.

Chalanov fanúšikovia často vnímajú ako dve opozitá, a tak ich zaujímalo, ako sa dokážu zhodnúť na tom, čo bude na albume. Ide všetko hladko, alebo majú medzi sebou nezhody a konflikty? Luca Brassi10x sa rozrozprával aj o tom, či si myslí, že je múdry, a prezradil, aké cifry mu mesačne chodia na účet. Vadí mu, že jeho fans sú mladí, alebo to nepovažuje za nevýhodu?

Pil C zas odpovedal na otázku, kedy sa dočkáme očakávaného Peroxidu 4. V nedávnom podcaste u Ducklocka tiež spomínal, že má ambíciu vstúpiť do politiky. Chce založiť novú stranu, alebo sa pridať k existujúcej? Aj to sa dozvieš v novej epizóde!