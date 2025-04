Nová generácia umelcov si buduje svoje miesto na scéne.

Akých yougsters máme aktuálne na Slovensku? Nové mená domácej rapovej scény prinášajú odvážny sound, ktorý odráža ich vášeň pre hudbu a autentickú osobnosť. Tu je výber mojich obľúbených umelcov, ktorí určite stoja za pozornosť.

Danisen

Danisena si mohol zachytiť už skôr tento rok na skladbe „Azurit“ z WENovho EP Raputacia. V júli minulého roka vydal svoj album 8, na ktorom nájdeš produkciu nielen od Danisena samotného, ale aj od jeho kolegu z CRYSTALGARDEN – Antonia Bariho.

Očakávaj sound, ktorý ťa prekvapí – či už svojou originalitou, alebo tým, ako prirodzene sa prepája s hravou a autentickou lyrikou. Nechýbajú ani odkazy na klasiky, ako napríklad „Killing Me Softly“ od Lauryn Hill. Na predchádzajúcom EP Na Tebe Závislý sa zas v titulnom tracku odkazuje na známu slovenskú skladbu od Desmodu.

V Danisenovej tvorbe nájdeš všetko – od pomalých, hĺbavých a zamilovaných trackov až po živé energické egotripy. Tento umelec má rozhodne range, vďaka ktorému sa pri jeho hudbe nebudeš nudiť a vždy v nej objavíš niečo nové.

Čo sa týka videoklipov od Danisena, na to, že ide o umelca, ktorý zatiaľ nie je verejnosti až tak na očiach, je vidieť, že do svojej tvorby vkladá dušu a dbá aj na vizuálnu stránku vecí. Aj videoklip k jeho spolupráci na Bariho novom albume ENOUGH ASKING, konkrétne k tracku s rovnakým názvom, je napriek svojmu jednoduchému konceptu vizuálne pútavý, už len vďaka svojej farebnej palete.

Okrem samotného videa ma na skladbe zaujala aj odvážna referencia na HAHA CREW. Danisen v nej rapuje: „toto je rap&móda 2 / nechápu ani nemusia.“ Či si takúto narážku môžu dovoliť, posúďte sami, no mňa tento track fakt baví.

Antonio Bari

Antonio Bari vydal svoj debutový album necelé štyri mesiace po vydaní singlu „EMOCE OVOCE“ s Danisenom. Celý album ENOUGH ASKING je produkovaný samotným Antoniom Barim a žiari aj vďaka hosťujúcim menám, ako sú už spomínaný Danisen a HAMSA, ale aj Heidi Beretta.

Na tracku „tabak a med“ sa objavujú dve zatiaľ menej známe mená slovenskej scény – Slavyyy a Ludoweed Štúr. Tento projekt kombinuje pomalšie skladby s up-tempo trackmi a aj keď by som ho opísala ako viac „low key“, rozhodne nie je nudný.

ahojniki

Duo ahojniki a oak ey ste si mohli všimnúť vďaka Dalybovi, ktorý ich pozval na tour AUX ako predskokanov. Títo dvaja mladí košickí raperi sa spoznali cez TikTok a z počiatočných spoluprác na singloch postupne premostili na celý spoločný projekt s názvom PHINEAS & FERB.

ahojnikino najpopulárnejšia skladba je „rdy?!“, ktorá svojím dirty eerie soundom zaujala dav ľudí a na Spotify má už vyše 680-tisíc prehratí. Remix tohto tracku si taktiež vedie dobre s viac než 100-tisíc prehraniami.

HAMSA

Tvorba od HAMSu je plná nenaplnenej lásky a aj keď má na konte zatiaľ len zopár singlov, oplatí sa ich vypočuť.

Najnovší singel, na ktorom sa HAMSA ukázal, je „YOGA“ s Danisenom. Tento track je podľa mňa veľmi zábavný na počúvanie, aj keď sa líši od tvorby, na ktorú som od HAMSu zvyknutá. V minulom roku síce nič nevydal, no dúfajme, že tento rok sa to po prvom aprílovom tracku zmení.

oak ey

oak ey má na konte okrem svojho sólového albumu Dreams and Nightmares aj niekoľko singlov a EP projektov. Je vidieť, že ho baví vymieňať si energiu v trackoch s inými umelcami. Okrem ahojnikiho spolupracoval aj s menami ako SAPI, YAEL či Kamaji04, ktorý sa objavil na bratislavskej zastávke castingu súťaže Mag Wrap a postúpil do ďalšieho kola.

Určite budem naďalej pozorovať, čo sa na scéne deje, a ak máš ty sám tipy na ešte neobjavených umelcov, určite sa so mnou podeľ v komentároch.