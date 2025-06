Zem tu vidíme osvetlenú v reálnom čase.

Tento ohromujúci satelitný záber bol zachytený satelitom GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) z dielne NOAA a ponúka nočný pohľad na Severnú aj Južnú Ameriku. Od žiariacich miest v USA až po pobrežia Brazílie, Argentíny a Čile. Fotografie boli vyhotovené v stredu, 25. júna, presne 9:54 nášho – stredoeurópskeho času.

To, čo robí satelit GOES takým výnimočným, je jeho schopnosť zostať zafixovaný nad jednou časťou planéty, a to aj napriek tomu, že obieha tisíce kilometrov nad ňou. Z tejto pozície zachytáva snímky vo vysokom rozlíšení každých 10 minút – cez deň aj v noci.

Vedci a meteorológovia tak majú neustály prístup k aktuálnym pohľadom na Zem, čo im pomáha monitorovať búrky, požiare, hurikány, pohyb oblakov a ďalšie rýchlo sa meniace podmienky na obrovských územiach. Je to v podstate živý prenos z vesmíru, ktorý poskytuje silný nástroj na lepšie pochopenie a reakciu na to, čo sa deje na Zemi. Dnešný nočný záber je len jednou snímkou z nepretržitého toku dát, ktoré GOES poskytuje 24 hodín denne.