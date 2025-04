„Chcú zo mňa urobiť ľudskú piñatu.“ Katy Perry sa vyjadrila k online útokom po jej výlete do vesmíru

Katy Perry sa označila za „ľudskú piñatu“ po tom, čo sa jej ľudia na internete opakovane vysmievali za let do vesmíru, ktorý zorganizoval Jeff Bezos.

„Prosím, vedzte, že som v poriadku, veľa som pracovala na tom, aby som zistila, kto som a čo je pre mňa skutočné a dôležité,“ uviedla speváčka v komentároch na Instagrame pod príspevkom na profile @katyperrybrasil.

„Keď sa zo mňa 'online' svet snaží urobiť ľudskú piňatu, beriem to s nadhľadom a posielam im lásku, pretože viem, že toľko ľudí bojuje v mnohých ohľadoch a internet je v podstate smetisko pre nevyrovnaných a nevyliečených ľudí,“ dodala.

Zdroj: Instagram/@katyperrybrasil, @katyperry

Katy Perry sa stala terčom kritiky pre svoju účasť na lete rakety Blue Origin do vesmíru, za ktorou stojí Jeff Bezos. Let sa uskutočnil 14. apríla. Speváčka počas neho spolucestujúcim zaspievala skladbu What a Wonderful World od Louisa Armstronga a počas letu ukázala do kamery zoznam skladieb pre svoje nové turné.

Ako informoval denník The Guardian, speváčku kritizovali aj iné celebrity, napríklad Emily Ratajkowski. „Pozrite sa na stav sveta a zamyslite sa nad tým, koľko peňazí bolo vynaložených na vyslanie týchto žien do vesmíru. Na aký účel?“ povedala vo videu na sociálnej sieti TikTok. Dodala, že je „znechutená“.