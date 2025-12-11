Na Netflixe už nájdeš slovenskú drámu Otec, ktorá prináša emotívny a silný príbeh o strate, vine a hľadaní cesty späť k životu.
Slovenskí fanúšikovia sa dnes majú na čo tešiť. Na Netflixe nájdeš od dnešného dňa aj emocionálne nabitú drámu Otec, ktorá patrí medzi najúspešnejšie filmy posledných rokov.
Snímka režisérky Terezy Nvotovej si vyslúžila pozitívne ohlasy a získala viacero prestížnych medzinárodných cien, dokonca sa objavila aj medzi nomináciami na Oscara. Filmu sa podarilo triumfovať na 36. ročníku štokholmského festivalu, odniesol si odtiaľ hlavnú cenu za najlepší film.
Príbeh filmu sa sústreďuje na Michala (v podaní Milana Ondríka), ktorého život sa po jednej tragickej udalosti úplne zrúti. Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Počas horúceho letného dňa Michal nechtiac zabudne svoju dvojročnú dcérku v aute, čo má za následok jej tragickú smrť. Muž sa tak musí vyrovnať s neznesiteľnou stratou a hlbokým pocitom viny, ktorý navždy poznačí život celej jeho rodiny.
Vďaka Netflixu si ho môžu pozrieť ľudia po celom svete a zažiť jeho emotívny príbeh o strate, vine a hľadaní cesty späť k životu.