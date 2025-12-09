Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)

Šance na výhru sú vysoké.
Do najnovšej epizódy Make up & Gossip sa na stoličku vedľa Lindy posadila beauty influencerka Drew, ktorú môžeš poznať z profilu @drews_beauty. Na svojich sociálnych sieťach sa venuje móde, beauty recenziám a búraní kozmetických mýtov.
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky – okrem obľúbených produktov sa dozvieš tipy na luxusné čínske značky alebo kórejskú dekoratívnu kozmetiku.
🎁 Ako sa zapojiť?
Napíš pod toto video na Youtube svoju odpoveď na otázku – Aký účes si budeš robiť na Vianoce?
Okrem toho sa dozvieš aj niečo z jej súkromia – Drew pracovala niekoľko rokov v korporáte a tvorba contentu na sociálnych sieťach bola skôr pre ňu hobby. Počas materskej sa jej tvorba rozrástla a začala sa jej venovať naplno. Prečo sa vyhýba contentu pre mamičky a kde nakupuje vintage fashion úlovky? Aj to sa dozvieš vo videu.