Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy

Teplý smotanový odtieň „Cloud Dancer“ odráža túžbu po pokoji a minimalistickej estetike.
Spoločnosť Pantone®, ktorá vytvorila systém názvov farieb používaný v rôznych odvetviach vrátane grafického a produktového dizajnu či módneho priemyslu, opäť prehovorila. Vyhlásila svoju „farbu roka“, ktorú pravidelne predstavuje od roku 1999. Ide o odtieň, ktorý vystihuje nielen smerovanie dizajnu, ale aj náladu v spoločnosti.
Pre rok 2026 je víťazom odtieň s názvom „Cloud Dancer“ s kódom Pantone® 11-4201 – jemná smotanová farba, ktorá pripomína nefarbenú bavlnu alebo vanilkovú zmrzlinu. Na pohľad je príjemnejšia ako čistá biela a zároveň praktickejšia než maslová s vintage nádychom.
Atraktívny odtieň je prítomný všade už niekoľko mesiacov – od novej sezónnej kolekcie streetwear ikony Palace Skateboards cez ready-to-wear modely s rukopisom Maison Margiela či Max Mara až po minimalistické vyhotovenia populárnych tenisiek.
Pantone nadväzuje na nastolený trend z predchádzajúcich rokov, keď pokračuje vo výbere sofistikovaných a decentných odtieňov – rok 2021 priniesol sériu „Ultimate Gray“, rok 2024 teplý „Peach Fuzz“ a minulý rok patril tmavšiemu „Mocha Mousse“.
Rok 2026 je pripravený zafarbiť tvoj feed na Instagrame a TikToku, šatník aj život jemným spôsobom, ktorý nekričí, ale hovorí pokojným tónom: „som basic, ale sofistikovane“. Nižšie sme vybrali TOP kúsky vo farbe „Cloud Dancer“, ktorými môžeš doplniť svoje každodenné outfity.
Zara Quarter-Zip Interlock Polo Shirt – 29,95 €
HOT trend quarter-zip svetrov zachytil aj návrhársky tím značky Zara a predstavuje basic jednofarebný model vyrobený z jemnej bavlnenej tkaniny s prímesou syntetických vlákien. Novinka v rovnom strihu a svetlom odtieni má na rozdiel od klasických quarter-zip svetrov polokošeľový golier s klopami a rebrované manžety. Cena je 29,95 eur.