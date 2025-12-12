Kategórie
dnes 12. decembra 2025 o 14:00
Čas čítania 3:29

TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur

TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
Terézia Kováčiková
Veci v našom zozname sú praktické a pekné.

Do Vianoc už zostáva niekoľko dní, takže ak ešte nemáš darček, je najvyšší čas ho kúpiť. Ak zháňaš pre tvojho kamoša, partnera či rodinu niečo pekné a praktické do domácnosti, si na správnom mieste. Máme pre teba až 15 tipov na darčeky pod stromček pre každý rozpočet. Nájdeš tu tech-vychytávky, gadgety a estetické doplnky, ktoré sa stanú hviezdou v miestnosti.

1. Tyčový vysávač Xiaomi

Pekná, čistá domácnosť začína upratovaním. To docieliš s tyčovým vysávačom Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU, ktorý má podľa spokojných zákazníkov skvelú saciu schopnosť, dlhú výdrž, tichý chod a skvelú manipuláciu. Jeho ďalšia výhoda je to, že je ľahký, takže sa s ním veľmi nenarobíš a postará sa o všetky druhy podláh.

alza
Zdroj: alza
xiaomi vysávač

2. Čistička vzduchu

Čistička vzduchu je must-have každého interiéru, pretože dokáže zachytiť alergény ako prach, chlpy a peľ, ale aj dym či roztoče. Levoit VITAL 100S PRO SMART má tri vrstvy, ktoré sľubujú odstránenie až 99,97 % škodlivých látok. Ovláda sa priamo na displeji alebo na diaľku cez aplikáciu na zariadeniach Android alebo iOS. Má senzor snímania kvality vzduchu, na základe ktorého si prispôsobí výkon čistenia.

alza
Zdroj: alza
čistička vzduchu

3. Mixér Nutribullet

Tento stolný mixér je nielen populárny a výkonný, ale ešte k tomu aj dobre vyzerá. Spravíš si s ním ovocné smoothie, džúsy, zeleninovú omáčku, polievku, podrvíš orechy, alebo ľad. S mixérom dostaneš aj veko na nádoby, takže si svoju desiatu môžeš zobrať so sebou.

alza
Zdroj: alza
Nutribullet

4. Teplovzdušná fritéza

Vieš, čo je lepšie než obyčajná teplovzdušná fritéza? Veď predsa taká, čo má v sebe dve nádoby a dokáže fritovať a grilovať naraz. Tefal EY905B10 Dual Easy Fry & Grill 8,3 l má 8 nastavených programov (hranolky, kurča, zelenina, ryby, dezert, sušenie, ručný režim a gril) a šetrí až 70 % energie oproti tradičnej rúre.

alza
Zdroj: alza
teplovzdušná fritéza

5. SodaStream Terra

O bublinkovú vodu na počkanie sa ti postará dizajnový SodaStream Terra, pričom silu bubliniek ovládaš jedným stlačením. So SodaStreamom si nevyrobíš len obyčajnú sódu, ale môžeš si ju ochutiť o rôzne sirupy ako ľadový čaj, Pepsi, Mirinda, 7UP a pod. Čo je obrovské plus, je to, že zariadenie nemusíš zapájať do zástrčky, takže si ho môžeš položiť kamkoľvek chceš.

Terra je k dispozícii v troch farbách: červená, biela a čierna.

alza
Zdroj: alza
SodaStream

6. Kanvica SMEG

Milovníci estetických interiérových doplnkov by nám dali za pravdu, že SMEG má najkrajšie kanvice. Kanvicu si zamiluješ nielen kvôli jej dizajnu inšpirovanému 50. rokmi, ale aj funkciám: regulácia teploty, automatické otváranie veka, zvuková signalizácia, udržanie teploty či ochrana proti prehriatiu a chodu na prázdno.

Alza
Zdroj: Alza
kanvica smeg

7. Aróma difuzér

S týmto štýlovým difuzérom si vytvoríš útulný vibe (nielen) počas chladných dní. Má oranžové a modré podsvietenie, vďaka čomu vyzerá vychádzajúci dym ako malý plameň. Môžeš ho používať aj s tvojím obľúbeným esenciálnym olejom alebo iba s vodou ako zvlhčovač vzduchu.

alza
Zdroj: alza
Difuzér

8. Gramofón

Niet nad ten pocit, keď si konečne po dlhom dni nájdeš čas na seba a pustíš si svoju obľúbenú platňu na štýlovom gramofóne. Denver „Kufrík“ je ľahký, prenosný a umožňuje obsah platní digitalizovať cez pripojenie na počítači. Jeho výbavu tvorí súprava nevyhnutných konektorov (RCA, AUX IN & USB), dvojica vstavaných reproduktorov a trojstupňový regulátor otáčok.

Výhodou je aj to, že má ramienko s funkciou automatického vypnutia, ktoré predchádza nechcenému poškodeniu gramoplatne v momente, keď dohrá.

ALZA
Zdroj: alza
gramofón

9. Vlnená deka

Počas zimných dní sa zababuš do deky od dánskej značky Bloomingville. Deka je z materiálu 80% vlna a 20% nylon.

bonami
Zdroj: bonami
Vlnená deka

10. LEGO® Art

Čo tak si vyskladať dekoráciu? Obľúbená stavebnica LEGO® už dávno nie je hračkou pre deti, ale stala sa štýlovým interiérovým doplnkom. S viac ako 1 000 dielkmi si môžeš vyskladať repliku ikonického japonského obrazu Hokusai – Veľká vlna.

akza
Zdroj: alza
LEGO® Art

11. Dizajnové puzzle

Ak skôr hľadáš puzzle, poskladaj si toto krásne dielo Velvet Peak od škótskej umelkyne Mandy Marie, ktoré je jemným pastelovým výjavom inšpirovaným tichou silou pohoria Cairngorm. Puzzle má 1 000 dielikov a jeho finálna podoba bude vyzerať skvelo v každom interiéri.

freshlabels
Zdroj: freshlabels
puzzle

12. Magnetický kalendár

Tak tento kalendár vyzerá úplne sci-fi a preto je ideálny pre tých, ktorí milujú bežné veci v netradičnom prevedení. Dátumy v kalendári sa nastavujú pomocou 3 magnetických guličiek, pričom biela označuje deň v mesiaci, červená deň v týždni a čierna mesiac. Je vybavený stojanom pre stabilitu a prídavnou rukoväťou na zavesenie na stenu.

answear
Zdroj: Answear
magnetický kalendár

13. Zrkadlo

Kto hovorí, že zrkadlo musí byť obyčajné a v klasickom tvare? Atypické Zrkadlo Theodor od talianskej značky Mauro Ferretti sa trafí do vkusu tým, ktorí chcú vyčnievať z davu. Jeho rozmery sú 40 x 160 centimetrov, takže ho môžeš len tak oprieť o stenu alebo zavesiť.

bonami
Zdroj: bonami
Zrkadlo

14. Sviečka Woodwick

Sviečka je najviac univerzálnym doplnkom do domácnosti. Vybrali sme túto od značky Woodwick, pretože rozvonia miestnosť príjemnou vôňou čistého prádla a jej drevený knot po zapálení praská – dokonalá zimná atmosféra.

Notino
Zdroj: Notino
sviečka

15. Stojacia lampa

Tenká minimalistická LED lampa z kovu a hliníka navodí ten správny mood. Stačí len zapojiť do zásuvky, vybrať ľubovoľnú farbu a užiť si pohodový večer.

bonami
Zdroj: Bonami
stojacia lampa
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
