dnes 2. decembra 2025 o 17:00
Čas čítania 4:40

15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér

Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Radosť z darčeka je zaručená. ✨

Vianoce už klopú na dvere a ty stále nemáš darčeky pre svojich blízkych – bežná situácia nejedného človeka pred sviatkami. Našťastie sme pre teba spísali zoznam naozaj cool elektroniky a gadgetov, ktoré sú praktické, fun-to-use a pre každý rozpočet. Či už zháňaš niečo na gaming, počúvanie hudby, vychytávky do domácnosti alebo na cestovanie, v našom zozname si zaručene niečo vyberieš. 

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

1. Powerbanka AlzaPower

Náš výber otvárame najpraktickejším gadgetom, a to je powerbanka AlzaPower. Podporuje rýchle nabíjanie, má 1× výstup USB-A, 2× vstup/výstup USB-C a LED displej, ktorý ti ukáže, na koľko percent je nabíjačka nabitá. Dokáže nabíjať až tri zariadenia súčasne.

alza
Zdroj: Alza
Powerbanka

2. Smart prsteň OURA Ring 4

Po smart náramkoch sú smart prstene ďalšou wearable vychytávkou, ktoré sú ideálne pre každého, koho zaujíma zdravý životný štýl. Smart ring Oura 4 ti zmeria saturáciu kyslíka v krvi, spánok, pulz, telesnú teplotu či menštruačný cyklus. Je vodotesný do hĺbky 100 metrov a vydrží ti až 192 hodín.

Komunikuje cez Bluetooth Low Energy a je plne kompatibilný so zariadeniami s Android aj iOS. Navyše podporuje jazyky ako češtinu, angličtinu, nemčinu či japončinu.

Ak nemáš istotu, ktorú veľkosť kúpiť, môžeš si zaobstarať skúšobnú sadu na zistenie veľkosti.
alza
Zdroj: Alza
Oura Ring

3. Slúchadlá Marshall Major IV BT Black

Ikonické bezdrôtové slúchadlá od britskej spoločnosti Marshall sa ti postarajú o čistý, špičkový zvuk. Užiješ si viac ako 80 hodín obľúbených trackov, pričom pohodlie uší ti zabezpečí ergonomický dizajn.

Slúchadlá sa môžu pochváliť aj bleskovým nabíjaním – len za 15 minút nabíjania získaš 15 hodín počúvania. Ovládajú sa cez jedno intuitívne tlačidlo, cez ktoré prepínaš pesničky, upravuješ hlasitosť či prijímaš telefonáty.

alza
Zdroj: alza
Slúchadlá Marshall

4. Polaroid Hi-Print 2 × 3 Pocket Photo Printer Generation 2

Fyzické fotografie majú svoje čaro. Na ich uchovanie nepotrebuješ cloud, pamäť a môžeš si ich dať kamkoľvek. No nie každému sa chce ich chodiť pravidelne vyvolávať. Riešením je táto prenosná tlačiareň od značky Polaroid, ktorá ti za 50 sekúnd vytlačí hocijakú fotografiu v rozmeroch 5,4 × 8,6 centimetra len pomocou niekoľkých ťuknutí v aplikácii. Aplikácia funguje na Androide aj iOS.

Pozor: Tlačiareň je kompatibilná iba s fotopapierom Polaroid Hi-Print 2 × 3.

alza
Zdroj: Alza
Prenosná fototlačiareň

5. Dron POTENSIC ATOM 4K (Basic)

Tento dron je skvelý pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť základy ovládania dronov alebo si ho chcú zobrať na dovolenku. Dokáže vyletieť do výšky 120 metrov a dosahuje rýchlosť 57,6 kilometra za hodinu. Má rozlíšenie fotografií 12 megapixelov, 4× digitálny zoom, online prenos, funkciu návratu domov či sledovanie objektov. Tento dron vydrží po nabíjaní 32 minút.

Pred zakúpením si prečítaj pravidlá na používanie lietajúcich dronov
alza
Zdroj: alza
dron

6. Bolong Projektor galaxie s funkciou meteoritu

Projektor ti niekoľkými ťuknutiami z fádnej steny vytvorí vesmírnu oblohu, z ktorej nebudeš chcieť odtrhnúť zrak. Stačí vložiť jednu z 13 kaziet do zariadenia a máš dreamy vibe. Okrem iného je projektor vybavený funkciou, ktorá ti spustí simuláciu padajúceho meteoritu. Môžeš si vybrať z dvoch rýchlostí otáčania, k dispozícii je časovač pre automatické vypnutie (60/120 minút) a ambientné osvetlenie so 6 režimami.

alza
Zdroj: Alza
projektor

7. Difúzer IMMAX JELLYFISH RGB

Toto nie je len taký obyčajný difúzer. IMMAX JELLYFISH RGB ti, ako už z názvu napovedá, bude do priestoru vypúšťať paru v tvare malých medúz. Okrem iného má LED podsvietenie s premenlivými farbami pre ten správny mood a režim, ktorý reaguje na hudbu svetelnými efektami. Pre dokonalú relaxáciu sľubuje difúzer tichý chod.

alza
Zdroj: alza
difúzer

8. Projektor VANKYO Leisure 570B

S projektorom VANKYO si vytvoríš mini-kino vo vlastnej domácnosti. Vďaka tomu, že si prispôsobíš podľa seba veľkosť a kvalitu projekcie, nezaťažuješ si oči a môžeš pozerať svoj obľúbený film v prakticky každej polohe. Rozlíšenie má 1920 × 1080 Full HD, pomer strán 16:9 a projekčnú vzdialenosť od 1,1 do 6 metrov. Pripojíš ho cez Bluetooth, Wi-Fi alebo HDMI port. Tým, že projektor beží na operačnom systéme webOS, obsahuje Netflix aj YouTube.

alza
Zdroj: Alza
Projektor

9. Elgato Stream Deck Mini Discord Edition

Ak hľadáš darček pre gamera alebo streamera, s týmto „trafíš do čierneho“. Elgato Stream Deck Mini je kompaktný hardvérový ovládač so 6 prispôsobiteľnými LCD klávesmi, ktoré slúžia na rýchle a dotykové ovládanie rôznych funkcií v aplikáciách, najmä v Discorde.

Hoci je táto edícia špeciálne upravená pre Discord, stále má všetky funkcie štandardného Stream Decku, ktorý môžeš prepojiť s inými aplikáciami a nástrojmi cez pluginy, napríklad OBS Studio, Twitch, YouTube, Spotify atď.

alza
Zdroj: alza
stream deck

10. FIXED AirLink wireless HDMI adaptér 100 W PD 3.0 čierny

Chceš prepojiť notebook s televízorom, no nemáš HDMI kábel alebo je niekde zapatrošený? Prípadne chceš svojim kamošom ukázať fotky z telefónu na TV obrazovke? Presne na to tu je bezdrôtový HDMI adaptér, s ktorým môžeš zrkadliť alebo rozšíriť plochu. Páruješ jediným stlačením, bez nutnosti inštalovania ovládačov a máš čistý obraz v 2K UHD 1920 × 1080.

alza
Zdroj: alza
bezdrôtový hdmi adaptér

11. Xiaomi Robot Vacuum X20+

Predstav si mať každý deň povysávanú domácnosť a ty nemusíš preto robiť nič. Toto ti umožní špičkový robot od Xiaomi, ktorý ti vyčistí koberce, tvrdé podlahy a hladké podlahy. Okrem toho má aj mop, takže odstráni aj odolné škvrny.

Pomocou zabudovaného lasera a navigačného systému LDS ti vytvorí presnú mapu domácnosti a navrhne optimálnu trasu upratovania. V apke si môžeš nastaviť frekvenciu upratovania aj časti domácnosti, ktoré chceš upratať. Vysávač môžeš ovládať aj hlasom a je kompatibilný s Amazon Alexa, Bluetooth a Google Assistantom.

alza
Zdroj: alza
Robotický vysávač

12. Asistent Apple HomePod (2nd generation) White

Ak si „jabĺčkár,“ tento produkt je pre teba. Cez inteligentný reproduktor Apple HomePod 2. generácie dokážeš jednoducho ovládať svoju domácnosť na základe platformy Apple HomeKit. Vďaka hlasovému povelu „Hey Siri“ si pustíš svoju obľúbenú hudbu, zhasneš svetlá, nastavíš teplotu izby alebo zamkneš dvere.

Okrem iného, asistent meria teplotu a vlhkosť v miestnosti a dokáže detekovať zvuky alarmov dymu/oxidu uhoľnatého. 

alza
Zdroj: alza
apple homepod

13. Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite, ako z názvu napovedá, je menšia verzia Nintendo Switch. No o zábavu máš postarané rovnako. Táto handheld konzola je ideálna aj pre tých, ktorí často cestujú, ale chcú si spríjemniť dlhé chvíle hraním obľúbených titulov z rozrastajúcej sa knižnice Nintendo Switch (napríklad The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom · Animal Crossing™: New Horizons a mnoho iných). 

alza
Zdroj: Alza
nintendo switch lite

14. Prenosný kávovar Buydeem OTEM 01 MY

Predstav si mať lahodné voňavé espresso kedykoľvek a kdekoľvek – či už cestuješ v aute, vlaku alebo si niekde, kde nie sú na okolí žiadne kaviarne. S cestovným kávovarom Buydeem OTEM je to realita.  Stačí jedno kliknutie, chvíľu počkať a môžeš si vychutnať kávu z kapsúl Nespresso, alebo z mletej kávy.

alza
Zdroj: Alza
prenosný kávovar

15. Soundbar Samsung HW-LS60D

Toto je asi najviac cool soundbar, aký sme kedy videli (alebo by sme mohli povedať, že to je obraz, ktorý ti prehrá hudbu).  Nielenže s ním budeš mať špičkový pohlcujúci 3D zvuk od Dolby Atmos, ale vďaka vymeniteľnému rámu a panela Art, ktorý môžeš meniť podľa nálady, vyzerá ako štýlový doplnok do domácnosti.

alza
Zdroj: alza
samsung soundbar
