Na večernej oblohe sa v decembri objavuje mimoriadne jasný bod, ktorý si mnohí mýlia s legendárnou betlehemskou hviezdou.
Portál iMeteo vysvetľuje, že nejde o zázračný úkaz, ale o Jupiter – planétu, ktorá má tento rok mimoriadne výnimočné podmienky na pozorovanie. Jupiter vychádza krátko po západe slnka na východe a počas celej noci sa pohybuje naprieč oblohou. Je taký jasný, že upúta aj ľudí, ktorí bežne hviezdy nepozorujú, a prirodzene vyvoláva otázku, čo vlastne videli mudrci v biblickom príbehu.
Odborníci vysvetľujú, že medzi historicky najpravdepodobnejšie „vianočné hviezdy“ patria vzácne konjunkcie planét, napríklad Venuše a Jupiteru, alebo trojitá konjunkcia Jupiteru a Saturnu v staroveku. Tento rok však na oblohe dominuje práve Jupiter, ktorý sa blíži do opozície (nastane 10. januára 2026), keď bude Zemi najbližšie a najjasnejší.
Aktuálne dosahuje magnitúdu až –2,5, takže svieti jasnejšie než väčšina objektov na oblohe, a ľudia ho opisujú ako „vianočnú hviezdu 2025“. Hoci Jupiter pravdepodobne nesúvisí s biblickým javom, jeho nápadná žiara ukazuje, ako ľahko môže výrazné nebeské svetlo vyvolať dojem niečoho mimoriadneho.
Aj keď presnú odpoveď na tajomstvo Betlehemskej hviezdy asi nikdy nespoznáme, tento december ponúka svoju vlastnú verziu nebeského predstavenia. Jupiter pripomína, že sviatočná atmosféra nevzniká len pri svetielkach na stromčekoch, ale aj vysoko nad nimi.