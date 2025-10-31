Kim Kardashian opäť vyvolala rozruch, tentoraz svojím tvrdením o pristátí na Mesiaci.
Vo svojej relácii The Kardashians naznačila, že misia Apollo 11 z roku 1969, počas ktorej prvý človek vkročil na Mesiac, sa podľa nej možno nikdy nestala, píše BBC. Na jej tvrdenie sa rozhodol vyjadriť Sean Duffy, zastupujúci riaditeľ NASA: „Áno, na Mesiaci sme už boli… šesťkrát!“
„Stále sa zaoberám konšpiračnými teóriami. Myslím si, že pristátie na Mesiaci bolo falošné,“ hovorí Kardashian. Dodáva, že videla niekoľko videí s Buzzom Aldrinom, ktoré podľa nej naznačujú, že pristátie sa nikdy neuskutočnilo. „Videla som niekoľko videí, v ktorých Buzz Aldrin hovorí o tom, že sa to nestalo. Teraz to hovorí stále, v rozhovoroch. Možno by sme mali nájsť Buzza Aldrina,“ povedala Kim.
NASA okamžite reagovala a zároveň pripomenula, že pripravovaný program Artemis má v pláne opätovný let ľudí na Mesiac. „Vyhrali sme posledný vesmírny závod a vyhráme aj tento,“ uviedol Duffy.
Po tejto výmene Kardashian ešte prejavila záujem o medzihviezdny objekt 3I/Atlas, ktorý by mohol byť najstaršou pozorovanou kométou, a Duffy jej následne ponúkol možnosť navštíviť Kennedyho vesmírne stredisko pri štarte Artemis. „Každý argument, ktorý tvrdil, že NASA sfalšovala pristátie, bol vyvrátený,“ uvádza Inštitút fyziky.