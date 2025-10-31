Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 31. októbra 2025 o 13:35
Čas čítania 0:44
Sofia Angušová

NASA reagovala na Kim Kardashian po tom, čo šírila konšpirácie o pristátí na Mesiaci

NASA reagovala na Kim Kardashian po tom, čo šírila konšpirácie o pristátí na Mesiaci
Zdroj: YouTube /@accesshollywood
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kim Kardashian opäť vyvolala rozruch, tentoraz svojím tvrdením o pristátí na Mesiaci.

Vo svojej relácii The Kardashians naznačila, že misia Apollo 11 z roku 1969, počas ktorej prvý človek vkročil na Mesiac, sa podľa nej možno nikdy nestala, píše BBC. Na jej tvrdenie sa rozhodol vyjadriť Sean Duffy, zastupujúci riaditeľ NASA„Áno, na Mesiaci sme už boli… šesťkrát!“ 

Odporúčané
NASA ukázala novú triedu astronautov. Prvýkrát medzi nimi prevládajú ženy NASA ukázala novú triedu astronautov. Prvýkrát medzi nimi prevládajú ženy 25. septembra 2025 o 17:31

„Stále sa zaoberám konšpiračnými teóriami. Myslím si, že pristátie na Mesiaci bolo falošné,“ hovorí Kardashian. Dodáva, že videla niekoľko videí s Buzzom Aldrinom, ktoré podľa nej naznačujú, že pristátie sa nikdy neuskutočnilo. „Videla som niekoľko videí, v ktorých Buzz Aldrin hovorí o tom, že sa to nestalo. Teraz to hovorí stále, v rozhovoroch. Možno by sme mali nájsť Buzza Aldrina,“ povedala Kim.

 

NASA okamžite reagovala a zároveň pripomenula, že pripravovaný program Artemis má v pláne opätovný let ľudí na Mesiac. „Vyhrali sme posledný vesmírny závod a vyhráme aj tento,“ uviedol Duffy.

Odporúčané
Kim Kardashian po tom, čo jej diagnostikovali vážne mozgové ochorenie: „Treba chodiť na preventívne prehliadky“ Kim Kardashian po tom, čo jej diagnostikovali vážne mozgové ochorenie: „Treba chodiť na preventívne prehliadky“ 29. októbra 2025 o 17:08

Po tejto výmene Kardashian ešte prejavila záujem o medzihviezdny objekt 3I/Atlas, ktorý by mohol byť najstaršou pozorovanou kométou, a Duffy jej následne ponúkol možnosť navštíviť Kennedyho vesmírne stredisko pri štarte Artemis. „Každý argument, ktorý tvrdil, že NASA sfalšovala pristátie, bol vyvrátený,“ uvádza Inštitút fyziky.

Odporúčané
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov 30. októbra 2025 o 15:59
Odporúčané
Netflix zverejnil trailer na finálnu 5. sériu Stranger Things: Vecna je späť a Hawkins čaká posledný boj Netflix zverejnil trailer na finálnu 5. sériu Stranger Things: Vecna je späť a Hawkins čaká posledný boj 31. októbra 2025 o 9:19
Odporúčané
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty 30. októbra 2025 o 18:33
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KIM KARDASHIAN NASA VESMÍR
Odporúčame
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
včera o 10:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“ e
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 3 dňami
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € e
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor)
včera o 07:00
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox? e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
dnes o 07:00
Storky
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Lifestyle news
Britský kráľ Karol III. zbavil svojho brata Andrewa všetkých titulov. Môže za to kauza s Epsteinom pred 33 minútami
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko pred hodinou
Séria hororov The Conjuring nekončí. Po historickom úspechu filmu V zajatí démonov 4 prichádza prequel pred 2 hodinami
NASA reagovala na Kim Kardashian po tom, čo šírila konšpirácie o pristátí na Mesiaci pred 2 hodinami
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti? dnes o 12:21
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom dnes o 11:32
Shimmi dropol EP YOLOADING... So SIMILIVINLIFE-om v novom klipe reagujú na to, že si ich ľudia mýlia dnes o 10:28
Netflix zverejnil trailer na finálnu 5. sériu Stranger Things: Vecna je späť a Hawkins čaká posledný boj dnes o 09:19
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu dnes o 08:33
Spravodajstvo
Dopravné správy Počasie Správy počasie Financie
Viac
Nonstop nákupy aj v malej obci: COOP Jednota otvorila ďalšiu automatizovanú predajňu 24/7
pred 10 minútami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
pred 48 minútami
Ministerstvo sociálnych vecí chystá veľkú zmenu pre inšpekciu práce. Kontroly budú prebiehať novým spôsobom
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko
Slovensko
pred hodinou
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko
pred hodinou
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti?
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti?
dnes o 12:21
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
včera o 18:33
Kim Kardashian po tom, čo jej diagnostikovali vážne mozgové ochorenie: „Treba chodiť na preventívne prehliadky“
Kim Kardashian po tom, čo jej diagnostikovali vážne mozgové ochorenie: „Treba chodiť na preventívne prehliadky“
pred 2 dňami
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
pred 2 dňami
Jennifer Lawrence prehovorila o náročnom období po pôrode. Pomohol jej vraj až ChatGPT
Jennifer Lawrence prehovorila o náročnom období po pôrode. Pomohol jej vraj až ChatGPT
včera o 09:12
Viac z Gastro Všetko
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
24. 10. 2025 17:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti?
Osobnosti
dnes o 12:21
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti?
dnes o 12:21
Halloween 2025 je tu a celebrity opäť ukázali, že kreativita nemá hraníc. Od vtipných memov po ikonické filmové postavy.
REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter
REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter
dnes o 11:00
Halloween alebo Dušičky? Zisťovali sme, čo si o sviatkoch myslia Slováci a ako ich oslavujú v zahraničí
Halloween alebo Dušičky? Zisťovali sme, čo si o sviatkoch myslia Slováci a ako ich oslavujú v zahraničí
dnes o 09:00
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
dnes o 07:00
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
včera o 18:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
včera o 18:33
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov
včera o 15:59
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku
včera o 14:19
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko
pred hodinou
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
25. 10. 2025 13:26
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
pred 4 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Späť
Zdieľať
Diskusia