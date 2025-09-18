Rozhodnutie okamžite vyvolalo vlnu reakcií, pričom prezident Donald Trump ho privítal ako „skvelú správu pre Ameriku“.
Americká televízna stanica ABC pozastavila vysielanie nočnej šou Jimmyho Kimmela na neurčito. Dôvodom sú podľa stanice tvrdenia moderátora o zabití amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Prezident USA Donald Trump rozhodnutie privítal a označil ho za „skvelú správu pre Ameriku“.
„Relácia Jimmy Kimmel Live! bude pozastavená na neurčito,“ uviedol hovorca ABC pre agentúru AFP. K tomuto kroku stanica pristúpila po tom, čo Kimmel v pondelkovej epizóde hovoril o smrti Kirka, ktorý zahynul minulý týždeň pri streľbe v štáte Utah.
„Počas víkendu sme zažili nové dno, keď sa Trumpovo neformálne hnutie (MAGA – Make America Great Again) zúfalo snažilo predstaviť chlapca, ktorý zabil Charlieho Kirka, ako niekoho iného než jedného z nich, a zároveň využilo všetko, čo mohlo, na získanie politických bodov,“ vyhlásil moderátor a komik.
Na rozhodnutie ABC reagoval aj prezident Trump. „Skvelé správy pre Ameriku: Relácia Jimmy Kimmel Show, ktorá čelila problémom so sledovanosťou, je ZRUŠENÁ,“ napísal na sociálnej sieti. „Gratulujem ABC, že konečne nabrala odvahu urobiť to, čo bolo potrebné. Kimmel nemá ŽIADNY talent,“ dodal Trump.