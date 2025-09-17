Ninove surové a drsné šperky si už všimli aj hviezdy v zahraničí. Teraz sa po prvýkrát objavil aj v New Yorku, kde na Broome Street predviedol svoju kolekciu.
Šikovných Slovákov máme veľa a každým svojím úspechom nám ukazujú, že aj vyrastaním v malej krajine môže človek dosiahnuť veľké veci. Jedným príkladom je mladý Slovák Nino Gojda, ktorému do srdca padla výroba šperkov. Tomuto koníčku sa venoval natoľko, že to dotiahol až do samotného Veľkého jablka.
Na pop-upe značky MAXXX, za ktorou stojí dizajnér Loso Wav, známy obliekaním hviezd ako Central Cee či Quavo, sa 12. septembra 2025 predstavil aj šikovný umelec so svojou kolekciou šperkov. Ninovi sa teda podarilo mať svoj módny drop priamo v New Yorku.
Ako pre Refresher Nino sám povedal v tvorbe ho najviac inšpirujú „stredoveké zbrane rôznych kultúr, ich surové, ostré a často až ornamentálne tvary“. A práve tie línie umelec hľadá pri tvorbe šperkov. „Inšpiráciu čerpám aj z rôznych iných predmetov ako sú starovéké kamenne útvary či budovy, častokrát sú na nich viditelné tvary, ktoré ma inšpirujú a snažím sa ich svojím spôsobom pretaviť do autentického šperku,“ vysvetľuje Nino.
Dizajnér Loso Wav na Broome Street predstavil limitovanú sériu Timberland topánok a priamo na mieste zákazníkom vyrábal custom-made modely. Na podujatí zároveň spustil predaj kolekcie šperkov v spolupráci práve s Ninom Gojdom. Nino predával tzv. „pants chains“, teda reťaze na nohavice.
„Aktuálne sú pants chains veľmi obľúbené všade vo svete a určite chcem pokračovať v ich rozvíjaní,“ prezradil Nino.
Ninove šperky sa vyznačujú masívnymi tvarmi, ručnou výrobou a odkazmi na historické symboly a starodávne techniky spracovania surového kovu. Práve tým si získali pozornosť medzinárodnej scény a v minulosti ich už nosili umelci ako FKA Twigs či Ecco2k. Slovenský tvorca dlhodobo spolupracuje aj so stylistkou Lisou Jarvis.
Nám sa jeho tvorba veľmi páči a už teraz sa nevieme dočkať, keď o Ninových ďalších úspechoch budeme písať opäť!