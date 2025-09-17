Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. septembra 2025 o 19:14
Čas čítania 1:13
Sofia Angušová

Jeho šperky nosí FKA Twigs či Ecco2K. Slovenskému umelcovi Ninovi sa podarilo presadiť v New Yorku

Jeho šperky nosí FKA Twigs či Ecco2K. Slovenskému umelcovi Ninovi sa podarilo presadiť v New Yorku
Zdroj: Ig /@nino_gojda
MÓDA MÓDA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ninove surové a drsné šperky si už všimli aj hviezdy v zahraničí. Teraz sa po prvýkrát objavil aj v New Yorku, kde na Broome Street predviedol svoju kolekciu.

Šikovných Slovákov máme veľa a každým svojím úspechom nám ukazujú, že aj vyrastaním v malej krajine môže človek dosiahnuť veľké veci. Jedným príkladom je mladý Slovák Nino Gojda, ktorému do srdca padla výroba šperkov. Tomuto koníčku sa venoval natoľko, že to dotiahol až do samotného Veľkého jablka.

Na pop-upe značky MAXXX, za ktorou stojí dizajnér Loso Wav, známy obliekaním hviezd ako Central Cee či Quavo, sa 12. septembra 2025 predstavil aj šikovný umelec so svojou kolekciou šperkov. Ninovi sa teda podarilo mať svoj módny drop priamo v New Yorku.

Nino Gojda Nino Gojda Nino Gojda Nino Gojda
Zobraziť galériu
(7)

Ako pre Refresher Nino sám povedal v tvorbe ho najviac inšpirujú „stredoveké zbrane rôznych kultúr, ich surové, ostré a často až ornamentálne tvary“. A práve tie línie umelec hľadá pri tvorbe šperkov. „Inšpiráciu čerpám aj z rôznych iných predmetov ako sú starovéké kamenne útvary či budovy, častokrát sú na nich viditelné tvary, ktoré ma inšpirujú a snažím sa ich svojím spôsobom pretaviť do autentického šperku,“ vysvetľuje Nino.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Loso (@loso.wav)

Dizajnér Loso Wav na Broome Street predstavil limitovanú sériu Timberland topánok a priamo na mieste zákazníkom vyrábal custom-made modely. Na podujatí zároveň spustil predaj kolekcie šperkov v spolupráci práve s Ninom Gojdom. Nino predával tzv. „pants chains“, teda reťaze na nohavice.

„Aktuálne sú pants chains veľmi obľúbené všade vo svete a určite chcem pokračovať v ich rozvíjaní,“ prezradil Nino.

Odporúčané
Sydney Sweeney s výrazným dekoltom či elegantný Pedro Pascal. Toto sú najlepšie outfity z Emmy 2025 Sydney Sweeney s výrazným dekoltom či elegantný Pedro Pascal. Toto sú najlepšie outfity z Emmy 2025 15. septembra 2025 o 9:28
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nino Gojda (@nino_gojda)

Ninove šperky sa vyznačujú masívnymi tvarmi, ručnou výrobou a odkazmi na historické symboly a starodávne techniky spracovania surového kovu. Práve tým si získali pozornosť medzinárodnej scény a v minulosti ich už nosili umelci ako FKA Twigs či Ecco2k. Slovenský tvorca dlhodobo spolupracuje aj so stylistkou Lisou Jarvis.

Nám sa jeho tvorba veľmi páči a už teraz sa nevieme dočkať, keď o Ninových ďalších úspechoch budeme písať opäť!

Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal „Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal 17. septembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní 17. septembra 2025 o 14:48
Odporúčané
Zmena v prípade stratenej Madeleine McCann. Hlavný podozrivý v prípade jej zmiznutia je na slobode Zmena v prípade stratenej Madeleine McCann. Hlavný podozrivý v prípade jej zmiznutia je na slobode 17. septembra 2025 o 13:12
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
MÓDA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Ig /@nino_gojda
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
refresher+
Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
dnes o 11:00
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
refresher+
Odporúčané
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
pred 3 dňami
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
refresher+
Odporúčané
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
pred 2 dňami
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
včera o 14:00
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
dnes o 08:30
Storky
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Lifestyle news
Jeho šperky nosí FKA Twigs či Ecco2K. Slovenskému umelcovi Ninovi sa podarilo presadiť v New Yorku pred 3 hodinami
Topila sa v dlhoch: Victoria Beckham odhaľuje svoje súkromie v novom dokumentárnom seriáli pred 3 hodinami
Cardi B potvrdila štvrté tehotenstvo. Dieťa čaká so športovcom Stefonom Diggsom dnes o 17:34
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť dnes o 15:53
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní dnes o 14:48
Zmena v prípade stratenej Madeleine McCann. Hlavný podozrivý v prípade jej zmiznutia je na slobode dnes o 13:12
Jedna z hlavných postáv v seriáli Dunaj odhalila, že sa na seba nevie pozerať. Herečka nevidela skoro žiadnu zo svojich scén dnes o 11:54
Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma dnes o 09:41
Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur dnes o 08:41
Izrael nominoval na Oscara arabsky hovorenú drámu The Sea. V hlavnej úlohe je palestínsky chlapec dnes o 07:57
Spravodajstvo
Rusko Európska únia Vláda Roberta Fica Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy)
Viac
Jaguar Land Rover po kyberútoku predlžuje prerušenie výroby. Firma sa snaží minimalizovať škody a ochrániť citlivé údaje
pred 2 hodinami
Známa značka vysávača má problémy so súčiastkou. Spotrebiče môžu začať horieť
pred 2 hodinami
Koniec plošnej pomoci, vláda schválila zákon o energopomoci. Kto má nárok na štátnu pomoc s cenami energií?
pred 3 hodinami

Viac z Móda

Všetko
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
Odporúčané
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
pred 3 dňami
Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať
V spolupráci
Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať
včera o 15:00
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
V spolupráci
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
včera o 18:00
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
12. 9. 2025 16:00
Lady Gaga sa ukázala v českej značke. V uliciach New Yorku mala na sebe bundu od LAFORMELA
Lady Gaga sa ukázala v českej značke. V uliciach New Yorku mala na sebe bundu od LAFORMELA
9. 9. 2025 16:02
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov
11. 9. 2025 13:45
Viac z Hudba Všetko
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
pred 3 dňami
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u sú späť. Koncerty budú po dlhej dobe aj mimo Bratislavy, uvidíš ich v týchto mestách
dnes o 15:00
Boli sme v backstagi najväčšieho koncertu Simy. Podarilo sa jej zbúrať štadión v Trnave, ale aj prísť o hlas
pred 2 dňami
Viac z Kultúra Všetko
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
Architektúra
6. 9. 2025 11:00
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt
13. 9. 2025 11:00
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
4. 9. 2025 17:00
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Cardi B potvrdila štvrté tehotenstvo. Dieťa čaká so športovcom Stefonom Diggsom
Osobnosti
dnes o 17:34
Cardi B potvrdila štvrté tehotenstvo. Dieťa čaká so športovcom Stefonom Diggsom
dnes o 17:34
Cardi B sa stane štvornásobnou mamou.
Trápi ťa ekzém? Spýtali sme sa odborníčky, prečo vzniká a ako sa ho môžeš zbaviť
PR správa
Trápi ťa ekzém? Spýtali sme sa odborníčky, prečo vzniká a ako sa ho môžeš zbaviť
dnes o 16:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u sú späť. Koncerty budú po dlhej dobe aj mimo Bratislavy, uvidíš ich v týchto mestách
Mediálna spolupráca
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u sú späť. Koncerty budú po dlhej dobe aj mimo Bratislavy, uvidíš ich v týchto mestách
dnes o 15:00
Takmer dve tretiny ľudí na Slovensku sa ešte neviezli v elektromobile, ukázal reprezentatívny prieskum
PR správa
Takmer dve tretiny ľudí na Slovensku sa ešte neviezli v elektromobile, ukázal reprezentatívny prieskum
dnes o 14:50
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
dnes o 15:53
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
včera o 14:00
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli
včera o 18:07
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch
včera o 17:19
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
pred 3 dňami
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia