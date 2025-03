Po tom, čo sa objavila na záberoch so svojím otcom v štúdiu, sa teraz ukázala aj v klipe speváčky FKA Twigs, kde rapuje v japončine.

O dcére Kanyeho Westa a Kim Kardashian sa v súvislosti s hudobnou scénou hovorí v poslednom čase často. Len 11-ročná dcéra prominentných rodičov totiž do tohto odvetvia pomerne intenzívne zasahuje. Začalo to, keď oznámila svoj debutový album a objavila sa na záberoch so svojím otcom v štúdiu. Najnovšie sa ukázala v klipe populárnej britskej speváčky FKA Twigs, kde rapuje v japončine.

North do toho ide naplno, mnohí sa už teraz nevedia dočkať jej sólového albumu „Elementary School" a očakávajú aj jej featuringy na Kanyeho avizovanom albume „Bully". Teraz však svet zaplavujú videá z natáčania klipu ku skladbe „Childlike Things", ktorá ako singel vyšla ešte v januári tohto roka. Teraz však dostala aj šialený videoklip, kde majú obe hlavné interpretky poriadne extravagantné kostýmy a North pri tom rapuje v japončine.

K piesni sa vyjadrila aj jej mama Kim Kardashian a na svojom profile zverejnila hneď niekoľko videí priamo z natáčania. Na profil si zavesila aj video a napísala k nemu popis s odkazom, že je na svoje dievčatko hrdá.

Pozitívny postoj Kim k tvorbe jej dcéry však nie je pravidlom. Nedávno, keď Kanye zverejnil pieseň „Lonely Roads Still Go To Sunshine", v ktorej zazneli vokály North a objavil sa v nej aj hlas Diddyho, sa medzi rodičmi mala rozpútať dusná atmosféra. Kim sa vraj nepáčilo, že North bola do tejto piesne zapojená. Objavili sa tiež informácie, že Kardashianka chce získať ich deti do výhradnej starostlivosti, keďže Kanyeho internetové excesy ich vraj ohrozujú.

