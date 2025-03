Kim Kardashian chce získať deti do výhradnej starostlivosti. Kanyeho internetové excesy ich vraj ohrozujú

Kim dokonca predčasne ukončila návštevu najstaršej dcéry u Kanyeho kvôli prítomnosti bratom Tateovcom.

Hoci je už rok 2025, vyzerá to tak, že dráma medzi bývalými manželmi sa ani zďaleka nekončí. Kanyeho nedávne správanie na sociálnych sieťach a vokály ich dcéry North na jeho spoločnom tracku s obvineným Diddym podnietili Kim k tomu, aby začala uvažovať o podaní žiadosti o zverení ich štyroch detí do jej plnej starostlivosti.

Ako informoval portál Us Weekly, už v utorok viaceré zdroje potvrdili, že hviezda reality show Keeping Up With The Kardashians sa obáva, že by Kanyeho správanie mohlo ich deti zatiahnuť do problémov. Kim dokonca predčasne ukončila návštevu najstaršej North u jej otca po tom, čo zistila, že tam budú kontroverzní bratia Andrew a Tristan Tateovci.

V minulosti už Kim naznačila, že chce ich deti od názorov jej bývalého manžela ochrániť. Urobila tak napríklad už pár mesiacov dozadu, keď podľa The Sun na výlety, kde Kanye okrem svojich štyroch detí brával aj svoju druhú manželku, Biancu Censori, posielala spolu s nimi aj svoju ochranku a dôveryhodné pestúnky.

Kanye v posledných týždňoch poburuje verejnosť svojimi kontroverznými príspevkami na sociálnych sieťach. Napriek tomu, že svoje antisemitské postoje hlásal do sveta už v minulosti, jeho správanie sa uplynulé týždne eskaluje.

Zlomovým bodom sa zdá byť spomínaná pieseň jeho a Diddyho, ktorý svoj hlas na track doručil priamo z väzenia. Kim sa jasne ohradila voči Westovmu rozhodnutiu zahrnúť do nahrávky aj ich najstaršiu dcéru North, na čo Kanye reagoval zverejnením ich súkromnej konverzácie na sociálnej sieti X.

V inom poste zas zdieľal údajne nový cover jeho albumu Bully. Bol ním červený hákový kríž na čiernom pozadí. Po pár hodinách Kanye tento príspevok vymazal. Kim sa za rapera, miliardára a zakladateľa značky Yeezy – Kanyeho Westa – vydala ešte v roku 2014 a spoločne priviedli na svet svoje štyri deti (11-ročnú North, 8-ročného Sainta, 6-ročnú Chicago a 5-ročného Psalma). Ich rozvod v roku 2022 však odštartoval sériu nekonečných konfliktov.