Kanye West odišiel z Twitteru. Poďakoval Elonovi a začal predávať tričká so svastikou

Muskovi je vraj vďačný za priestor, v ktorom sa mohol ventilovať.

Kanye za posledný týždeň na seba upútal pozornosť hneď niekoľkokrát. Odštartoval to na Grammy, kde prišiel so svojou manželkou Biancou. Tá sa pred novinármi vyzliekla do priehľadných šiat a z udeľovania cien museli odísť.

Neskôr raper na Twitteri napísal, že miluje Hitlera a vyhlásil sa za nacistu. Podporil aj Diddyho, ktorý je obvinený z viacerých sexuálnych zločinov. Na Super Bowle predstavil zasa svoju kontroverznú reklamu, ktorú natočil na telefón v zubárskom kresle. Všetky peniaze vraj minul na nové zuby. Najnovšie sa rozhodol opustiť platformu X a poďakovať Elonovi Muskovi.

Sociálnu sieť si vymazal hneď po Super Bowle. „Odhlasujem sa z Twitteru. Oceňujem Elona za to, že mi umožnil ventilovať sa. Bol to ako výlet na ayahuascu. Milujem vás všetkých, ktorí ste mi venovali svoju energiu a pozornosť. Opäť sa spojíme. Príjemné popoludnie a dobrú noc,“ napísal poslednýkrát na sociálnej sieti. Jeho už zmazané vyjadrenie cituje portál The Economic Times.

Rozhodol sa predávať fotky s nacistickým symbolom

Ešte predtým sa však počas Super Bowlu navážal do Taylor Swift, ktorá sa podujatia zúčastnila v hľadisku. „Ak je to o kultúre... prečo nechávame Taylor Swift, aby v televízii spievala pieseň o tom, ako zráža černocha na kolená a obviňuje ho z vecí, ktoré ho môžu dostať dole už na celý život,“ odkázal.

Najnovšie predáva na svojom e-shope Yeezy tričká so svastikou. Ide o nacistický symbol. Tričká predáva za 19,99 €. Nič iné na stránke aktuálne nemá v ponuke.