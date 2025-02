Ye aktuálne nemá o pozornosť núdzu. Okrem pripravovaných albumov Bully a Vultures 3 si ju získal aj na Grammy, kde spôsobila rozruch jeho takmer nahá manželka Bianca Censori. Pred pár hodinami sa objavil v podcaste The Download, kde ho spovedal moderátor a hudobník Justin LaBoy.

Kanye sa v podcaste rozpovedal o svojej kariére, úspechoch, ale aj svojom mentálnom zdraví. V minulosti sa totiž diskutovalo o jeho bipolárnej poruche, o ktorej sám otvorene rozprával. Prvýkrát verejne priznal svoju diagnózu v roku 2018, keď vydal album Ye. Na coveri albumu bolo napísané: „I hate being Bi-Polar, it’s awesome.“ (Nenávidím byť bipolárnym, je to skvelé).

Jeho vtedajšia manželka Kim Kardashian v roku 2020 tvrdila, že jeho bipolárna porucha do značnej miery ovplyvňuje jeho správanie a že to môže byť pre neho i pre jeho rodinu náročné. Kanye neskôr priznal, že občas odmieta užívať lieky, pretože sa obáva, že ovplyvnia jeho kreativitu.

Túto diagnózu však dnes Ye už odmieta. Tvrdí, že v skutočnosti má autizmus. Uviedol, že zásluhu na tomto odhalení má jeho súčasná manželka Bianca. Tá ho vraj priviedla k špecialistovi a pomohla mu lepšie pochopiť, ako funguje.

Ye reveals he's autistic, not bipolar 👀



"When fans tell me to do my album a certain way, I'll do it the opposite way" pic.twitter.com/Ff4P9aJ0UQ