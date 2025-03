Kanye West vydal novú skladbu. Hosťuje na nej jeho dcéra aj obvinený Diddy, ktorého hlas nahrali z väzenia

Na piesni mali spolupracoval aj Diddyho syn King Combs a umelkyňa Jasmine Williams. Podľa zistení TMZ sa Kim Kardashian snažila vydaniu zabrániť kvôli svojej dcére.

Raper zverejnil skladbu s názvom LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE exkluzívne na svojom konte na platforme X. V príspevku tiež uviedol, kto všetko sa na skladbe podieľal. Podľa neho v skladbe počuť aj hlas v súčasnosti obvineného Seana "Diddyho" Combsa, ktorý svoju časť nahrával z väzenia, kde sa aktuálne nachádza.

Diddy (známy aj ako Puff Daddy) bol zatknutý v septembri 2024 a čelí viacerým závažným obvineniam vrátane obchodovania s ľuďmi, vydierania a sexuálneho násilia. Vo väzbe pobudne až do začiatku súdneho procesu, ktorý je naplánovaný na máj 2025.

OSAMELÉ CESTY STÁLE VEDÚ DO SUNSHINE



YE KANYE WEST

PUFF DADDY feat.

KING COMBS (PUFF Son)

NORTH WEST

JASMINE WILLIAMS (nový umelec Yeezy z Chicaga)



NEW SONG pic.twitter.com/CAQycwkACz - YEFANATICS (@yefanatics) 15. marca 2025

Kanye West je jednou z mála celebrít, ktoré sa otvorene postavili za Diddyho, ktorého čaká súdny proces pre viaceré obvinenia zo sexuálneho napadnutia. Teraz však svoju podporu posunul na novú úroveň.

Ako informuje portál Variety, skladba sa začína hlasom, ktorý znie ako Diddy. Ten Kanyemu hovorí, že si váži, že sa stará o jeho deti a že mu vyšiel v mnohých otázkach v ústrety, pretože v posledných mesiacoch to nikto iný neurobil. West odpovedá, že Diddy ho vychoval, a hlas na druhej strane hovorí, že cíti veľkú lásku. Zdá sa, že ide o nahrávku telefonátu medzi Kanyem a Diddym z väzenia.

Zdroj: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Live Nation

Väčšina rodičov by asi nebola nadšená, keby sa meno ich dieťaťa objavilo na projekte v spolupráci s takým kontroverzným mužom ako je Diddy. Zdá sa, že táto skutočnosť sa nepozdáva ani matke North, Kim Kardashian. Podľa TMZ sa totiž snažila vydanie skladby zastaviť a údajne sa dokonca pokúsila získať súdny zákaz priblíženia.

North nedávno navštívila svojho otca v štúdiu, čo bolo údajne po prvý raz za niekoľko týždňov, čo Ye videl niektoré zo svojich detí, a nechal ju nahrať vokály, ktoré vložil do piesne s Diddym. Keď sa to Kim dozvedela, údajne rozoslala právne listy, v ktorých žiadala zastavenie vydávania. Uskutočnilo sa aj mimoriadne pojednávanie s mediátorom a sudcom, ku ktorému sa Kanye podľa zdrojov nepripojil. Zdroje však tvrdia, že prisľúbil, že pieseň nevydá.

.

Server zverejnil aj screenshoty, ktoré ako prvý zdieľal na platforme X samotný raper. Údajne ide o rozhovor medzi ním a Kim. Príspevok už nie je na sieti dostupný, ale uniknuté screenshoty ukazujú, že Kim bola veľmi rozrušená a tvrdí, že poslala právne dokumenty, aby North nebola v skladbe s Diddym, aby ju tak ochránila.

„Budeš ma musieť zabiť,“ znie posledná viditeľná správa od Kanyeho. Treba však dodať, že hoci to raper uviedol spolu s príspevkom, zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené, či ide skutočne o rozhovor medzi ním a Kim.