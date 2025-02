Kanye West (teraz Ye) vyvolal v kryptosvete vlnu kontroverzie. Na sociálnych sieťach opäť vystúpil s chaotickými príspevkami, v ktorých vyhlásil, že už budúci týždeň spustí token s názvom „Swasticoin“, píše The Block. Všetky príspevky ohľadom kryptomeny však rýchlo vymazal.

V jednom z príspevkov dokonca uviedol, že chce otvoriť zmluvnú adresu tohto tokenu najprv pre židov, svojich priateľov a rodinu, čo vyvolalo ďalšie ofenzívne reakcie. Navyše, Ye sa pokúša nadviazať kontakt so zakladateľom Binance, Changpengom „CZ“ Zhaom, a vyjadruje záujem o spustenie vlastného blockchainu.

Podľa zdrojov blízkych jeho okoliu plánuje Ye rezervovať až 70 % tokenov pre seba, pričom zároveň pracuje na inom projekte s názvom YZY. Tento krok by mohol slúžiť na obchádzanie cenzúry Shopify vo svojej Yeezy prevádzke.

Napriek tomu, že nedávno kritizoval kryptoprojekty za „klamanie hypeom“, jeho súčasné vyhlásenia opäť vyvolávajú zmiešané reakcie v online komunite. Jeho kontroverzné pokusy monetizovať provokatívne symboly už boli v minulosti spojené s predajom tričiek obsahujúcich nacistické odkazy, pričom kampaň bola následne stiahnutá.

kanye officially announces he is launching swasticoin



solana is doomed pic.twitter.com/3Fnak9NsyG