Herečka Leona: Kanye West si v LA vypýtal môj Instagram. Počas večere za mnou poslal bodyguarda (Rozhovor)

Česká herečka prednedávnom zažiarila v hollywoodskom trháku The Crow a študuje u prestížnej hereckej koučky v Los Angeles. Aké zážitky má z „mesta anjelov“?

Leonu (25) si môžeš pamätať zo seriálov Sex O'Clock, Duch, Policie Hvar alebo z filmov Tieňohra a Smolu nosíš ty, láska. Už počas strednej školy začala spolupracovať s Prague Shakespeare Company, neskôr odišla na kurzy herectva do Londýna a dnes študuje v Los Angeles u svetoznámej herečky a koučky Ivany Chubbuck.

Tá svoju techniku učila napríklad aj Brada Pitta, Jima Carreyho, Halle Berry, Gal Gadot, Evu Mendes alebo Emiliu Clarke. Spolupracovala tiež so speváčkami Pink a Beyoncé. Čím Leona presvedčila Chubbuck k tomu, aby mohla navštevovať jej hodiny, čo všetko v LA zažila a aké bolo nakrúcanie amerického trháku The Crow, v ktorom si zahrala najlepšiu kamarátku hlavnej postavy?

Ambiciózna herečka tiež prezradila, ktorého slávneho herca stretla na festivale v Cannes a priblížila svoje ďalšie ambície na poli filmu. Uvidíme ju čoskoro v ďalšej hollywoodskej produkcii a vo väčšej úlohe?





V tomto článku si prečítaš: Ako prebieha jej štúdium v Amerike.

Čo sa naučila v Londýne.

Aký drahý je život v Los Angeles.

S ktorými hercami a herečkami by si raz chcela zahrať.

Na ktorú domácu spoluprácu najradšej spomína.



Začnime tvojim menom. Prezentuješ sa už len ako Leona bez priezviska Skleníčková. Prečo? Chcela si byť viac záhadná?

Leona odzrkadľuje moju umeleckú identitu, nielen hereckú. Cítila som, že konečne nastal čas na zmenu. Chcela som tento rok do všetkých projektov vstúpiť s novou identitou. Pred nedávnom som sa vrátila z Ameriky a tam sa nikto nepozastavoval nad tým, že mám len jedno meno. Umelecké mená sú tam bežnejšie. Využíva to veľa maliarov či hudobných interpretov.

Ako Leona som založila aj rovnomennú produkčnú spoločnosť, cez ktorú momentálne organizujem v Prahe dvojdňový herecký masterclass hollywoodskej hereckej koučky Ivany Chubbuck, u ktorej študujem v Los Angeles. Uskutoční sa 30. novembra a 1. decembra v Divadle Komedie.

Bude prvýkrát v českej republike vyučovať svoju techniku pre hercov, režisérov a scenáristov. Pôjde o skutočne inšpiratívnu udalosť či už po umeleckej alebo ľudskej stránke, pretože Ivana toho skutočne veľa vybudovala. Masterclass bude spočívať z viacerých emocionálnych cvičení a úloh.

Nedávno ťa diváci mohli vidieť na veľkom plátne po boku svetoznámych hercov v hollywoodskom trháku The Crow (v distribučnom preklade Vrana, pozn. redaktora). Síce šlo o menšiu rolu, je to aj tak veľká prestíž. Ako sa ti podarilo dostať do takejto veľkej americkej produkcie?

Podarilo sa mi to vďaka skvelej kastingovej režisérke Maye Kvetny. Je to Američanka žijúca v Prahe a má agentúru, prostredníctvom ktorej obsadzuje lokálnych hercov a herečky do menších úloh vo veľkých amerických projektoch. Cez ňu ma oslovili na kasting.

Vo Vrane som mala mať malú úlohu, no nakoniec ma vybrali do roly Emmy, najlepšej kamarátky hlavnej postavy, ktorú hrá speváčka FKA Twigs. Točili sme najmä scénu, ktorá bola pre príbeh veľmi dôležitá, no do finálneho zostrihu sa dostal len krátky zostrih. Veľmi si však vážim, že ma pozvali na premiéru do New Yorku. Bolo super sa znova stretnúť s ľuďmi z produkcie a s hercami.

Kde ste spomínanú scénu točili?

Bolo to v Česku na jednom zámku.

Ako sa k tebe na pľaci správali herci Danny Huston a FKA Twigs? Stretla si sa aj s Billom Skarsgårdom? V spoločnej scéne vás totiž vo filme nevidno.

Všetci boli super. S Billom sme sa na pľaci stretli, ale netočili sme spolu. Boli sme v rozdielnych scénach. Videla som ho však už s tým temným makeupom vo filmovom kostýme a s umelo vytvorenými tetovaniami. Vyzeral skvele. (úsmev)

Predpokladám, že s hercami takého kalibru asi neprichádzaš do kontaktu každý deň, nemala si pred nimi príliš veľký rešpekt?

Nemala, bolo to veľmi príjemné a najmä vzrušujúce. Ako si povedal, nedeje sa to každý deň. Bol tam obrovský štáb a špecifické to bolo aj v tom, že prvýkrát som točila na kameru svoju smrť...

Áno, objavila si sa v pomerne drastickej scéne, v ktorej ťa podrezali. Viem, že to bolo len „akože“, no nemala si z toho strach? Aké náročné bolo nakrúcanie tvojej vraždy?