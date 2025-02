Kanye zverejnil ukážku z nového albumu. Na novinke rapuje The Game do vysamplovanej Tiny Turner

Okrem ukážky však dnes zdieľal aj kontroverzný záber – svoju fotku v mikine so svastikou.

Raper Kanye West, dnes vystupujúci pod menom Ye, už dlhší čas teasuje svojich fanúšikov na očakávaný album Bully. Najnovšie zdieľal ukážku skladby z pripravovanej novinky, v ktorej jeho rapový kolega The Game rapuje do vysamplovanej piesne What's Love Got To Do With It od Tiny Turner.

Skladbu produkoval samotný Kanye a objaví sa na novom albume, na ktorom zrejme vyjde aj spolupráca s jeho dcérou North West. Tá plánuje aj vlastný hudobný projekt, na ktorom spolupracuje s otcom.

Kanyeho album Bully by mal podľa dostupných informácií vyjsť 15. júna, na narodeniny Kanyeho najstaršej dcéry. V súčasnosti patrí Ye medzi najdiskutovanejšie osobnosti sveta – nielen kvôli hudbe, ale aj pre kontroverzné vystúpenia a výroky.

Na nedávnych Grammy šokoval vystúpením so svojou manželkou Biancou Censori, po ktorom nasledoval ďalší škandál, keď predstavil nový merch s kontroverznými symbolmi, vrátane svastiky.

Krátko nato sa objavili správy o údajnom rozvode Kanyeho a Biancy, tie však boli vyvrátené. Sám Ye pridal na svoj profil fotografiu, na ktorej Bianca ležala takmer polonahá s krátkou parochňou. Má ísť o plagát k pripravovanému celovečernému filmu, ktorý sám produkuje a v ktorom bude Bianca hrať jednu z úloh.

V dnešnom príspevku na Instagrame Kanye okrem ukážky z albumu zverejnil viacero ďalších príspevkov, vrátane svojej fotografie v mikine so svastikou, čím opäť vyvolal vlnu kontroverzií. Fotka mu však za krátky čas z profilu zmizla, zrejme mu ju vymazal samotný Instagram.

