Justina Biebera cez víkend prekvapil paparazzi, keď nastupoval do svojho auta. Po tom, čo ho nafotil spevákovi poďakoval za pózovanie. „Ďakujem JB, kámo,“ povedal. To sa spevákovi zjavne nepáčilo, keďže mu úmyselne nepózoval.

„Neďakuj mi. Nežiadam ťa, aby si tu bol. Chápeš? Hovorím, že nechcem, aby si tu bol,“ snažil sa Justin slušne, no rázne vysvetliť fotografovi. „Keď mi ďakuješ, je to neúctivé. Jednoducho si urob fotky a nechaj ma robiť si moje veci,“ dodal. Fotograf mu na to argumentoval, že on ďakuje za to, čo všetko urobil pre tento svet v rámci hudby. Justin však trval na tom, že nepotrebuje jeho vďaku.

