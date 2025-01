Pri natáčaní týchto filmov mali herci skutočný sex: Prekvapí ťa Chloë Sevigny či hviezda ságy Twilight

Mnohé herečky v snahe vykresliť sexuálne akty čo najautentickejšie ich nezahrali, ale skutočne predviedli. Vo filmoch tak môžeme vidieť necenzurované scény, ako sa oddávajú pikantným radovánkam.

Nikdy nehrali v porne, ale aj tak sú na portáloch s videami pre dospelých veľakrát úspešnejšie než profesionálne pornoherečky. Mnohé hollywoodske hviezdy počas svojej kariéry prijali role, v ktorých museli pred objektívom stvárniť sex.

V snahe vykresliť tento akt čo najautentickejšie, ho niektoré z nich nezahrali, ale skutočne predviedli. Krátke necenzurované úryvky z filmov, na ktorých sa oddávajú pikantným radovánkam, sa v priebehu rokov v mnohých prípadoch stali na erotických portáloch omnoho populárnejšími, než samotné filmové diela.

Napríklad americká herečka Chloë Sevigny je dodnes známa najmä pre kontroverznú scénu z filmu The Brow Bunny, v ktorej orálne uspokojuje svojho filmového partnera. „To, čo sa s tou scénou stalo, je pre mňa veľmi ťažké uniesť. Film je tragický a krásny a som na svoj výkon hrdá. Je mi smutno, že ľudia uvažujú o filme týmto jediným spôsobom, ale čo sa dá robiť?“ povedala Sevigny na margo toho, že dnes ľudia sledujú scénu bez kontextu na porno stránkach.

Skutočný sex pred kamerou mali však aj ďalšie herečky ako napríklad Lauren Lee Smith, Aomi Mauchuck, či Margo Stilley. Posledná z menovaných vo filme 9 songs predviedla okrem skutočného orálneho sexu aj footjob. Mnohí diváci tento film označili za porno a vulgárne jej nadávali. „Včera večer som sexovala so svojím partnerom a nebolo to porno. Bol to len vášnivý sex. 9 songs bol skutočný film o láske a sexe,“ obhajovala sa neskôr Stilley.

Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme na necenzurované erotické filmy, v ktorých pred kamerou ukázali intímne chvíle samotní nahí herci a nie ich dabléri, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Čím Lauren Smith odôvodňuje, že jej vo filme Lie With Me nebolo nepríjemné točiť sexuálne scény.

Ako vnímala sexuálne scénky španielska herečka Lina Romay, ktorá pravidelne natáčala skutočný orálny sex.

O tom, ako natáčala Chloë Sevigny scénu orálneho sexu vo dvojici v zavretej miestnosti iba s režisérom, s ktorým mala orálny sex.

Ako musela Aomi Myochuck rukou uspokojiť svojho hereckého kolegu na pľaci, ktorého spoznala len niekoľko hodín pred natáčaním tejto scény.

Čo si s odstupom času myslí Margo Stilley o filme, v ktorom predviedla footjob.

Ako Robert Pattinson skutočne masturboval, aby zahral orgazmus.

Lauren Lee Smith: Lie with Me (2005)

Najodvážnejší film kanadského režiséra Clementa Virga Lie With Me hraničí s pornografiou. Rozpráva príbeh dvoch mladých ľudí, Leily a Davida, ktorí si užívajú slobodu a pravidelne menia sexuálnych partnerov. Obaja preferujú „jednorazovky“ a odmietajú dlhotrvajúci monogamný vzťah. Ale len dovtedy, kým sa spolu neocitnú v jednej posteli a nezistia, že ich spája niečo silnejšie, než len iskra a prchavá vášeň.

Clement Virgo sa divákovi snaží čo najdôveryhodnejšie priblížiť puto, ktoré milenci medzi sebou budujú. Keďže lásku hlavných postáv v tomto príbehu poháňa najmä intimita, nevyhýba sa pikantným scénam. Aby sme pochopili ich emócie, ukazuje všetko veľmi priamo a surovo, cez detailné zábery orálneho sexu a vášnivého milovania.

Lauren Lee Smith v Lie with Me. Zdroj: Conquering Lion Productions

Predstava režiséra o stvárnení intímnych chvíľ milencov zaskočila aj kanadskú herečku Lauren Lee Smith. Keď sa ako 25-ročná uchádzala o rolu Leily, netušila, že od nej bude režisér vyžadovať okrem úplnej nahoty aj skutočný sex na pľaci. Najskôr si myslela, že žartuje, no on to myslel úplne vážne, píše The Sun.

Lauren Lee Smith aj s týmto vedomím rolu zobrala a natočila viaceré sexuálne scény so svojím hereckým kolegom Ericom Balfourom. Napriek tomu, že film kvôli explicitnosti a necenzurovanému sexu sprevádzali búrlivé diskusie a klebety, herečka účinkovanie v ňom neľutuje.

Lauren Lee Smith v Lie with Me. Zdroj: Conquering Lion Productions

„Priznajme si to. V určitom bode kariéry každého herca príde moment, keď sa musí vyzliecť – či už fyzicky, emocionálne alebo mentálne. Tento film mi dal šancu, aby som to všetko urobila naraz,“ povedala Lauren Lee Smith pre The Sun.

V neskoršom rozhovore prezradila, že sa jej sexuálne scény so svojím kolegom Ericom Balfourom natáčali veľmi dobre.

„V prvom rade musím povedať, že Eric je pekný chlap, čiže mi nič z toho naozaj nebolo nepríjemné. Z technického hľadiska sme mali všetky sexuálne scény nacvičené, aby sme mohli potlačiť naše bloky. Eric a ja sme diskutovali o každej scéne, a o tom, čo máme urobiť, aby sme sa spolu cítili dobre. Vybudovali sme si medzi sebou pocit intimity, ktorý sa prejavil vo filme,“ priblížila herečka pre The Globe and Mail.

Keď sa novinár Smith spýtal, či bol penis v scéne s orálnym sexom umelý, alebo skutočne Ericov, zasmiala sa.