Priatelia Biancy Censori ju vraj chcú zachrániť po tom, čo Yeho bývalý zamestnanec obvinil rapera z toho, že je závislý od rajského plynu.

Začiatkom augusta vyšiel známemu americkému raperovi Yemu (kedysi známemu ako Kanye West) album Vultures 2. Túto nedeľu sa na súkromnej párty pri príležitosti vydania albumu objavil v spoločnosti svojej 29-ročnej manželky, austrálskej architektky Bianci Censori.

Podľa záberov sa obaja dobre bavili a bez povšimnutia nezostal ani vzhľad raperovej extravagantnej polovičky. Okrem vzhľadu však pozornosť v posledných dňoch vzbudzuje najmä v súvislosti s vyjadreniami jej priateľov, ktorí sa boja o jej zdravie.

Bianca a Kanye na nedávnej narodeninovej oslave raperovho priateľa Johna Monopolyho. Zdroj: Instagram/@johnmonopoly

Nedávno vyplávali na povrch Kanyeho podozrivé praktiky so zubárom Thomasom P. Connellym. Podľa dostupných informácií má byť raper závislý od rajského plynu, ktorý mu má priamo distribuovať jeho zubár. Za ten si má účtovať viac ako 50 000 dolárov mesačne, čo je v prepočte okolo 45-tisíc eur. Raperov zubár však tieto tvrdenia popiera. S týmto obvinením prišiel bývalý šéf Westovho štábu Milo Yiannopoulos, ktorý preňho v máji prestal pracovať.

Zdroj z okolia priateľov Bianci sa najnovšie pre Daily Mail vyjadril, že problémy v spoločnej domácnosti s Kanyem rieši Austrálčanka po svojom. Jej správanie vzbudzuje znepokojenie aj zo strany jej rodiny, ktorá sa ju vždy snažila podporiť. Priatelia upozorňujú na pribúdajúce kontroverzie spojené s dvojicou – či už ide o extravagantné vystupovanie na verejnosti alebo antisemitské texty rapera.

Zdroj: Kanye West / Instagram

„Kanye išiel tvrdo a teraz ide ešte tvrdšie. Je len otázkou času, kedy sa popáli,“ hovorí zdroj z okolia páru. Každému, kto Biancu pozná, je podľa slov jej blízkych jasné, že jej to teraz prerastá cez hlavu. „Priatelia sa obávajú, že pije, aby sa vyrovnala so skutočnosťou, že uviazla v jeho temnom svete a nevidí východisko. Nikdy predtým taká nebola. Je to hlboko znepokojujúce,“ uvádza zdroj pre britský denník.