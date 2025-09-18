Kategórie
dnes 18. septembra 2025 o 8:17
Čas čítania 0:44
Hana Divišová

Camp Rock 3 je oficiálne na ceste. Vrátia sa Jonas Brothers aj Demi Lovato

Camp Rock 3 je oficiálne na ceste. Vrátia sa Jonas Brothers aj Demi Lovato
Zdroj: Instagram/@Nick Jonas
FILMY A SERIÁLY DEMI LOVATO DISNEY+ FILMY A SERIÁLY
Jonas Brothers sa vrátia ako kapela Connect 3, Demi Lovato si vezme na starosť úlohu producentky.

O pripravovanom pokračovaní Camp Rocku sa hovorilo už dlho. Teraz je však jasné, že sa začala aj jeho produkcia. Priprav sa teda na návrat obľúbených súrodencov Jonas Brothers. Nebude chýbať ani hviezda Demi Lovato – tá sa však tentoraz v hereckej úlohe vôbec neobjaví, pôsobí totiž ako jedna z výkonných producentiek filmu.

Správu potvrdili samotní predstavitelia bývalých dielov. Demi Lovato zdieľala na svojom Instagrame stories, kde napísala: „Ďalší diel, ale v camp štýle!! Držím palce tejto novej partii účastníkov tábora,“ čím dala jasne najavo, že sa môžeme tešiť na novú generáciu hercov.

Demi Lovato, Camp rock
Zdroj: Instagram/Demi Lovato

Dej filmu má byť postavený na tom, že kapela Connect 3, ktorú tvoria Jonas Brothers, príde o predskokana na veľkom turné. Bratia preto prídu späť do Camp Rocku, kde chcú nájsť novú hviezdu. V tábore sa tak rozbehne súťaž o šancu otvárať koncert pre obľúbenú kapelu, informuje Variety.

Natáčanie prebieha vo Vancouveri a je už v plnom prúde. Kedy sa dočkáme premiéry, zatiaľ nie je jasné. Film bude podľa všetkého dostupný na Disney+ aj na Disney Channel.

Anketa:
Tešíš sa na toto pokračovanie? 
Jasné, Camp Rock je srdcovka. 
Nie, vyrástol/a som z toho. 
Jasné, Camp Rock je srdcovka. 
100 %
Nie, vyrástol/a som z toho. 
0 %
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/@Nick Jonas
