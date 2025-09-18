Camp Rock 3 je oficiálne na ceste. Vrátia sa Jonas Brothers aj Demi Lovato

Jonas Brothers sa vrátia ako kapela Connect 3, Demi Lovato si vezme na starosť úlohu producentky.
O pripravovanom pokračovaní Camp Rocku sa hovorilo už dlho. Teraz je však jasné, že sa začala aj jeho produkcia. Priprav sa teda na návrat obľúbených súrodencov Jonas Brothers. Nebude chýbať ani hviezda Demi Lovato – tá sa však tentoraz v hereckej úlohe vôbec neobjaví, pôsobí totiž ako jedna z výkonných producentiek filmu.
Správu potvrdili samotní predstavitelia bývalých dielov. Demi Lovato zdieľala na svojom Instagrame stories, kde napísala: „Ďalší diel, ale v camp štýle!! Držím palce tejto novej partii účastníkov tábora,“ čím dala jasne najavo, že sa môžeme tešiť na novú generáciu hercov.
Dej filmu má byť postavený na tom, že kapela Connect 3, ktorú tvoria Jonas Brothers, príde o predskokana na veľkom turné. Bratia preto prídu späť do Camp Rocku, kde chcú nájsť novú hviezdu. V tábore sa tak rozbehne súťaž o šancu otvárať koncert pre obľúbenú kapelu, informuje Variety.
We're back!! #CampRock3 is now in production 🎤 pic.twitter.com/dZ4hfSKY1s— Disney+ (@DisneyPlus) September 17, 2025
Natáčanie prebieha vo Vancouveri a je už v plnom prúde. Kedy sa dočkáme premiéry, zatiaľ nie je jasné. Film bude podľa všetkého dostupný na Disney+ aj na Disney Channel.