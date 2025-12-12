Forbes predstavil zoznam 100 žien, ktoré v roku 2025 mali najväčší vplyv.
Tohtoročný rebríček ukazuje, že moc sa dnes prejavuje v rôznych podobách. Okrem tradičných mien, ako je Ursula von der Leyen, sa v ňom objavujú aj známe osobnosti ako speváčka Taylor Swift, Beyoncé či Kim Kardashian.
Forbes hodnotil vplyv žien podľa finančnej sily, dosahu v médiách, reálneho dopadu rozhodnutí a oblastí, ktoré ovplyvňujú. V zozname nájdeš ženy až z 25 krajín, pričom najväčšie zastúpenie má Severná Amerika, ako to bolo aj po minulé roky.
Zároveň Forbes ženy rozdelil do šiestich sektorov, aby bolo jasné, v ktorej oblasti sa presadili: podnikanie, technológie, financie, médiá a zábava, politika a filantropia či verejná služba.
Celkový vplyv žien v rebríčku je skutočne obrovský. Dohliadajú na viac než 4,9 bilióna dolárov v príjmoch a vedú organizácie s vyše 9,3 milióna zamestnancami. Takéto vysoké číslo dokazuje, že ženy dnes významne formujú svet.
TOP 10 najvplyvnejších žien sveta 2025
|1. Ursula von der Leyen
|predsedníčka Európskej komisie
|2. Christine Lagarde
|prezidentka Európskej centrálnej banky
|3. Sanae Takaichi
|premiérka Japonska
|4. Giorgia Meloni
|premiérka Talianska
|5. Claudia Sheinbaum
|prezidentka Mexika
|6. Julie Sweet
|CEO Accenture
|7. Mary Barra
|CEO General Motors
|8. Jane Fraser
|CEO Citigroup
|9. Abigail Johnson
|CEO Fidelity Investments
|10. Lisa Su
|CEO AMD
Celý zoznam mien si prečítaš na tomto linku.