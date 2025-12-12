Kategórie
dnes 12. decembra 2025 o 14:52
Čas čítania 0:52
Sofia Angušová

Toto sú najvplyvnejšie ženy roku 2025: V rebríčku od Forbes nájdeš Ursulu von der Leyen, ale aj Taylor Swift

Toto sú najvplyvnejšie ženy roku 2025: V rebríčku od Forbes nájdeš Ursulu von der Leyen, ale aj Taylor Swift
Zdroj: TASR/AP, Ig /@taylorswift
Forbes predstavil zoznam 100 žien, ktoré v roku 2025 mali najväčší vplyv.

Tohtoročný rebríček ukazuje, že moc sa dnes prejavuje v rôznych podobách. Okrem tradičných mien, ako je Ursula von der Leyen, sa v ňom objavujú aj známe osobnosti ako speváčka Taylor Swift, Beyoncé či Kim Kardashian.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ForbesWomen (@forbeswomen)

Forbes hodnotil vplyv žien podľa finančnej sily, dosahu v médiách, reálneho dopadu rozhodnutí a oblastí, ktoré ovplyvňujú. V zozname nájdeš ženy až z 25 krajín, pričom najväčšie zastúpenie má Severná Amerika, ako to bolo aj po minulé roky.

Zároveň Forbes ženy rozdelil do šiestich sektorov, aby bolo jasné, v ktorej oblasti sa presadili: podnikanie, technológie, financie, médiá a zábava, politika a filantropia či verejná služba.

Celkový vplyv žien v rebríčku je skutočne obrovský. Dohliadajú na viac než 4,9 bilióna dolárov v príjmoch a vedú organizácie s vyše 9,3 milióna zamestnancami. Takéto vysoké číslo dokazuje, že ženy dnes významne formujú svet.

Na snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová gestikuluje počas tlačovej konferencie po skončení mimoriadneho samitu lídrov krajín EÚ v súvislosti s rusko-ukrajinskou krízou v Bruseli v piatok 25. februára 2022. Taylor Swift na 67. ročníku odovzdávaní hudobných cien Grammy. Kim Kardashian West. Beyoncé v šatách od Schiaparelli na Golden Globes 2020.
Zobraziť galériu
(5)

TOP 10 najvplyvnejších žien sveta 2025

1. Ursula von der Leyen predsedníčka Európskej komisie
2. Christine Lagarde prezidentka Európskej centrálnej banky
3. Sanae Takaichi premiérka Japonska
4. Giorgia Meloni premiérka Talianska
5. Claudia Sheinbaum prezidentka Mexika
6. Julie Sweet CEO Accenture
7. Mary Barra CEO General Motors
8. Jane Fraser CEO Citigroup
9. Abigail Johnson CEO Fidelity Investments
10. Lisa Su CEO AMD

Celý zoznam mien si prečítaš na tomto linku.

Anketa:
Našiel si v zozname svoj ženský vzor?
Áno, a dokonca viaceré.
Len jednu.
Žiadnu.
Áno, a dokonca viaceré.
0 %
Len jednu.
0 %
Žiadnu.
100 %
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
ÚSPEŠNÉ ŽENY
