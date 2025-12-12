Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. decembra 2025 o 12:08
Čas čítania 1:04
Zdenka Hvolková

Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe

Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe
Zdroj: HBO Max
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na festivale WatchDocs vo Varšave mal premiéru dokument Stolen Children, ktorý odkrýva jeden z najtemnejších škandálov posledných desaťročí.

Od 70. rokov sa v Gruzínsku a ďalších krajinách východného bloku rozmáhal dekády trvajúci obchod (úplne skončil až v roku 2005), keď boli tisíce detí ukradnuté tesne po pôrode. Matkám zdravotníci tvrdili, že ich bábätká zomreli, no telá údajne zosnulých potomkov im nikdy nevydali. Ako sa neskôr ukázalo, mnohé z týchto detí v skutočnosti nikdy neumreli. Miesto toho boli predané na nelegálne adopcie.

Ako informuje EuroNews, podľa tvorkýň filmu, Martyny Wojciechowskej a Jowity Baranieckej, ide o fenomén obrovského rozsahu. V samotnom Gruzínsku je do dnešného dňa registrovaných až 100-tisíc matiek, ktoré svoje deti stále hľadajú.

Odporúčané
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ 7. novembra 2025 o 7:11

V pozadí týchto príbehov sa roky pohybovali nielen zdravotné sestry či lekári, ale dokonca aj taxikári, ktorí vytvárali celý systém. Obchod s deťmi tu bol dokonalo premyslený a fungoval naprieč generáciami.

gruzínsko deti
Zdroj: The Telegraph

Jednou z hlavných postáv dokumentu je investigatívna novinárka Tamuna Museridze, ktorá sa po smrti mamy dozvedela, že bola adoptovaná. Jej pátranie po vlastnom pôvode ju priviedlo k stopám rozsiahlej kriminálnej siete. „Je to pre mňa bolestivé, ale verím, že tento film pomôže matkám aj deťom konečne sa spojiť,“ hovorí Museridze.

Druhá línia dokumentu sleduje príbeh dvojčiat Amy a Ano, ktoré sa stretli až v dospelosti vďaka sociálnym sieťam. Netušili, že boli adoptované, no po odhalení pravdy sa rozhodli pomáhať ostatným hľadať biologické rodiny.

Odporúčané
Ani ochorenie ALS ho nezastavilo. Herec Eric Dane si po Euphorii zahrá postavu s jeho ochorením Ani ochorenie ALS ho nezastavilo. Herec Eric Dane si po Euphorii zahrá postavu s jeho ochorením 21. októbra 2025 o 13:32
Dvojičky Amy a Ana.
Dvojičky Amy a Ana. Zdroj: BBC / Woody Morris

Tvorcovia veria, že film spustí „lavínu“ ďalších priznaní, príbehov a pátraní. „Mnoho ľudí si prvýkrát uvedomí, že niečo podobné sa mohlo stať aj im,“ dodáva Wojciechowska.

Stolen Children bude dostupný na HBO Max od dnes, 12. decembra. Podľa platformy ide o šokujúci dokument, ktorý odhaľuje dekády trvajúci obchod s bábätkami v Gruzínsku cez príbehy Tamuny, Amy a Ano.

Odporúčané
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov 11. decembra 2025 o 16:24
Odporúčané
TIME vyhlásil Osobnosť roka 2025. Nie je to však konkrétny človek TIME vyhlásil Osobnosť roka 2025. Nie je to však konkrétny človek 12. decembra 2025 o 10:04
Odporúčané
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž) Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž) 10. decembra 2025 o 9:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DETI DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY HBO HBO MAX
Odporúčame
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou e
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
pred 2 hodinami
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž)
pred 2 dňami
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
4. 12. 2025 12:00
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
včera o 13:00
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ e
refresher+
Odporúčané
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
pred 2 dňami
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) e
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
pred 4 dňami
Storky
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Lifestyle news
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe pred 16 minútami
Čo najviac zaujímalo Slovákov v roku 2025? Na Google sme hľadali Bianku Rumanovú, Labubu, ale aj stolárstvo pred hodinou
TIME vyhlásil Osobnosť roka 2025. Nie je to však konkrétny človek pred 2 hodinami
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou pred 2 hodinami
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž pred 3 hodinami
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov včera o 16:24
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur včera o 15:30
Darca spermií šíril rakovinovú mutáciu. Muž je otcom takmer 200 detí v Európe včera o 13:17
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších včera o 10:50
Spravodajstvo
Polícia SR Krimi Financie Peter Pellegrini
Viac
V areáli nemocnice vo Zvolene našli telo mŕtveho muža. Lekár nevylúčil cudzie zavinenie
pred 48 minútami
Slovák v Poľsku páchal daňové podvody. Štát obral o milióny eur
pred hodinou
Poslanci prelomili veto prezidenta. Opätovne schválili transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov
Filmy
včera o 16:24
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov
včera o 16:24
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games
včera o 10:09
Nominácie na Zlaté glóbusy sú vonku. Vedie DiCaprio, škandinávska dráma a upíri
Nominácie na Zlaté glóbusy sú vonku. Vedie DiCaprio, škandinávska dráma a upíri
pred 4 dňami
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších
včera o 10:50
Zendaya a Robert Pattinson sa stávajú manželmi v novom filme „The Drama“. Pozri si prvý poster
Zendaya a Robert Pattinson sa stávajú manželmi v novom filme „The Drama“. Pozri si prvý poster
pred 2 dňami
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby
8. 12. 2025 8:29
Viac z Gastro Všetko
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
Ľudia
včera o 13:00
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
včera o 13:00
Kontrola odhalila v obľúbenom českom koláči nebezpečný pesticíd. Môže ohroziť pečeň či zdravie plodu
pred 2 dňami
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
6. 12. 2025 8:23
Viac z Refresher Všetko
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
refresher+
Odporúčané
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
pred 2 dňami
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
2. 12. 2025 15:00
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
25. 11. 2025 7:00
Viac z Zdravie Všetko
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
pred 4 dňami
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
5. 12. 2025 8:30
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
26. 11. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: 21 Savage vydal album, Porsche Boy a WEN s prvým singlom z ohláseného LP aj nový Calin
Hudba
pred hodinou
REFRESHNI SI PLAYLIST: 21 Savage vydal album, Porsche Boy a WEN s prvým singlom z ohláseného LP aj nový Calin
pred hodinou
Tracky a releasy, ktoré ti spoľahlivo aktualizujú playlist, a možno v ňom ostanú ešte veľmi dlho.
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
pred 2 hodinami
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
včera o 18:45
Čaká nás jubilejný turnaj FNC, koncert Sary Rikas a Luca Brassi oslávi narodeniny. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Čaká nás jubilejný turnaj FNC, koncert Sary Rikas a Luca Brassi oslávi narodeniny. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
včera o 17:00
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
včera o 15:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších
včera o 10:50
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov
včera o 16:24
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games
včera o 10:09
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory
pred 2 dňami
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
pred 4 dňami
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
7. 12. 2025 8:30
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
5. 12. 2025 8:30
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
refresher+
Odporúčané
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
6. 12. 2025 9:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia