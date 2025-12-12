Na festivale WatchDocs vo Varšave mal premiéru dokument Stolen Children, ktorý odkrýva jeden z najtemnejších škandálov posledných desaťročí.
Od 70. rokov sa v Gruzínsku a ďalších krajinách východného bloku rozmáhal dekády trvajúci obchod (úplne skončil až v roku 2005), keď boli tisíce detí ukradnuté tesne po pôrode. Matkám zdravotníci tvrdili, že ich bábätká zomreli, no telá údajne zosnulých potomkov im nikdy nevydali. Ako sa neskôr ukázalo, mnohé z týchto detí v skutočnosti nikdy neumreli. Miesto toho boli predané na nelegálne adopcie.
Ako informuje EuroNews, podľa tvorkýň filmu, Martyny Wojciechowskej a Jowity Baranieckej, ide o fenomén obrovského rozsahu. V samotnom Gruzínsku je do dnešného dňa registrovaných až 100-tisíc matiek, ktoré svoje deti stále hľadajú.
V pozadí týchto príbehov sa roky pohybovali nielen zdravotné sestry či lekári, ale dokonca aj taxikári, ktorí vytvárali celý systém. Obchod s deťmi tu bol dokonalo premyslený a fungoval naprieč generáciami.
Jednou z hlavných postáv dokumentu je investigatívna novinárka Tamuna Museridze, ktorá sa po smrti mamy dozvedela, že bola adoptovaná. Jej pátranie po vlastnom pôvode ju priviedlo k stopám rozsiahlej kriminálnej siete. „Je to pre mňa bolestivé, ale verím, že tento film pomôže matkám aj deťom konečne sa spojiť,“ hovorí Museridze.
Druhá línia dokumentu sleduje príbeh dvojčiat Amy a Ano, ktoré sa stretli až v dospelosti vďaka sociálnym sieťam. Netušili, že boli adoptované, no po odhalení pravdy sa rozhodli pomáhať ostatným hľadať biologické rodiny.
Tvorcovia veria, že film spustí „lavínu“ ďalších priznaní, príbehov a pátraní. „Mnoho ľudí si prvýkrát uvedomí, že niečo podobné sa mohlo stať aj im,“ dodáva Wojciechowska.
Stolen Children bude dostupný na HBO Max od dnes, 12. decembra. Podľa platformy ide o šokujúci dokument, ktorý odhaľuje dekády trvajúci obchod s bábätkami v Gruzínsku cez príbehy Tamuny, Amy a Ano.