Vo filme Afterburn sa nachádza viac ako dvadsať lokalít z Bratislavy a jej okolia.
Film Afterbur spája sci-fi, komédiu, akciu a napätie. Hoci v ňom Slovensko zohráva dôležitú úlohu, fanúšikovia ho zatiaľ príliš neocenili. Vo filme sa Bratislava premenila na miesto, ktoré zničila slnečná erupcia – spolu s mestom bola zničená aj väčšina populácie a infraštruktúry.
Jedným z miest z centra mesta je aj Hotel Kyjev, ktorý slúži ako sídlo gangu a známe uličky sa premenili na bojisko. Na účely nakrúcania bola minulý rok v máji uzavretá ulica pri Kamennom námestí, ktorá sa zmenila na nepoznanie. Refresher v tom čase prišiel s exkluzívnymi fotografiami, ktoré zaznamenávali nabúrané autá a rozhádzané rekvizity.
Okrem centra Bratislavy si tvorcovia do filmu vybrali aj areál zámku v Holíči (kde sme počas nakrúcania urobili reportáž z hollywoodskeho pľacu) a okolie ďalších miest Trnavského kraja.
Hlavnú úlohu si vo filme zahral Dave Bautista, ktorý ztvárňuje bývalého vojaka a súčasného lovca pokladov. Vo filme má získať Mona Lisu z Francúzska, ktoré je tak ako celá Zem hore nohami. Proti nemu stojí kráľ August, ktorého hrá Samuel L. Jackson aj s jeho pomocníkmi Volkovom (Kristofer Hivju) a Dreaou (Olga Kurylenko).
Film zatiaľ nemá dobré ohlasy. Na IMDb má slabých 4,4/10 hviezdičiek a na LetterBoxde priemerných 2,5 z 5.
Niektoré z komentárov pod hodnoteniami znejú: „Netuším, čo mám čakať. Ani Samuel L. Jackson tento film nezachráni, kámo,“ alebo
Naozaj... naozaj zlé. Myslel som si, že akčný film so Samuelom L. Jacksonom bude za niečo stáť. Mýlil som sa. Scenár bol slabý, dej divný, záver nudný. Dokonca aj tá „bonusová“ scéna po titulkoch bola úplne o ničom – nič nové, žiadne prekvapenie. Takže áno, neodporúčam to pozerať. Urobte niečo zmysluplné so svojím životom. Mne to zabilo 2 hodiny...