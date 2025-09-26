Kategórie
dnes 26. septembra 2025 o 10:33
Čas čítania 0:54
Sofia Angušová

Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov

Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Zdroj: Wikimedia Commons
ZAUJÍMAVOSTI SPRÁVY ZO SVETA ZDRAVIE
Maria Branyas Morera, ktorá zomrela v auguste 2024 vo veku 117 rokov, patrila medzi najstaršie ženy sveta. Nedávne štúdie jej DNA a mikrobiómu odhaľujú, prečo jej telo zostalo tak dlho zdravé.

Analýza DNA a mikrobiómu 117-ročnej Marie Branyas Morery ukazuje, že tajomstvo dlhovekosti spočívalo nielen v jej genetike, ale aj v unikátnom zdravom fungovaní jej buniek a črevnej mikroflóry, informuje portál Science Alert.

Nedávny výskum ukazuje, že k jej dlhovekosti prispel mimoriadne „mladý“ genóm. Jej bunky sa správali oveľa mladšie, než naznačoval jej chronologický vek, podľa vedcov až o 17 rokov. 

Maria Branyas
Zdroj: Twitter/Bio_Hax1

Okrem toho sa ukázalo, že niesla vzácne genetické varianty podporujúce zdravé srdce, mozog a silnú imunitu, čo jej umožnilo zostať aktívnou.

Vedci z Josep Carreras Leukaemia Research Institute v Barcelone analyzovali vzorky krvi, moču, stolice a slín, ktoré žena dobrovoľne poskytla. Vedci prišli na to, že jej črevná mikroflóra bola v stave podobnom tej, ktorú majú dojčatá, čo mohlo prispieť k optimálnemu tráveniu a tiež celkovému zdraviu.

Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons
