Maria Branyas Morera, ktorá zomrela v auguste 2024 vo veku 117 rokov, patrila medzi najstaršie ženy sveta. Nedávne štúdie jej DNA a mikrobiómu odhaľujú, prečo jej telo zostalo tak dlho zdravé.
Analýza DNA a mikrobiómu 117-ročnej Marie Branyas Morery ukazuje, že tajomstvo dlhovekosti spočívalo nielen v jej genetike, ale aj v unikátnom zdravom fungovaní jej buniek a črevnej mikroflóry, informuje portál Science Alert.
Nedávny výskum ukazuje, že k jej dlhovekosti prispel mimoriadne „mladý“ genóm. Jej bunky sa správali oveľa mladšie, než naznačoval jej chronologický vek, podľa vedcov až o 17 rokov.
Okrem toho sa ukázalo, že niesla vzácne genetické varianty podporujúce zdravé srdce, mozog a silnú imunitu, čo jej umožnilo zostať aktívnou.
María Branyas, supercentenaria catalana, vivió 117 años y en 2023 se convirtió en la persona más longeva del mundo.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 24, 2025
▶ ️ https://t.co/ZgJQU9hIkG pic.twitter.com/vt2WeL0rRU
Vedci z Josep Carreras Leukaemia Research Institute v Barcelone analyzovali vzorky krvi, moču, stolice a slín, ktoré žena dobrovoľne poskytla. Vedci prišli na to, že jej črevná mikroflóra bola v stave podobnom tej, ktorú majú dojčatá, čo mohlo prispieť k optimálnemu tráveniu a tiež celkovému zdraviu.
Podľa vedcov si Branyas aj vo vysokom veku udržiavala výborný zdravotný stav, jej srdce fungovalo bez problémov, telo malo nízku hladinu zápalov a zároveň sa vyznačovala veľmi nízkymi hodnotami „zlého“ cholesterolu.
Maria si zachovala plnú duševnú aj fyzickú aktivitu až do vysokého veku. Jedinými problémami, ktoré ju trápili, boli bolesť kĺbov a čiastočná strata sluchu. Vedci zdôrazňujú, že jej dlhovekosť bola výsledkom kombinácie genetických predispozícií a zdravého životného štýlu.