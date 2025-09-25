Keanu Reeves a Alexandra Grant museli čeliť vlnám špekulácií o ich tajnej svadbe.
Obľúbený hollywoodsky herec Keanu Reeves nepatrí medzi tých, ktorí by sa často ukazovali na verejnosti alebo odhaľovali súkromie. Najnovšie to však urobila jeho dlhoročná partnerka Alexandra Grant, ktorá sa rozhodla raz a navždy vyvrátiť všetky dohady a špekulácie o ich svadbe.
„Zdieľam to sem, aby som sa všetkým poďakovala za blahoželania k našej svadbe. Až na to, že sme sa nevzali. Dobré správy sú v týchto dňoch veľmi potrebné, no stále sú to falošné správy, takže buďte opatrní! Tak tu je kúsok skutočného šťastia,“ napísala Alexandra na Instagrame.
Svoj najnovší príspevok začala slovami: „Toto je skutočná fotka. Nie zásnubná fotografia alebo AI svadobné oznámenie... jednoducho bozk!“ Reagovala tak na množstvo špekulácií okolo jej vzťahu s Keanuom, ktoré vyvolali práve falošné obrázky zo sociálnych sietí. Tie pôsobili ako svadobné zábery.
Alexandra však prehovorila až po samotnom hercovi. Reeves už v pondelok vyvrátil dohady o svadbe, ktorá sa mala údajne konať počas leta v Európe. „Nie je to pravda,“ povedal herec pre portál E! News.