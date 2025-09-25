Face 2 Face na Sundecku či Kmeťo Band v Karlovke. Toto ťa čaká cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)

Čaká ťa premiéra DJ-ského konceptu Face 2 Face, návrat hitov z nultých rokov, jesenný blšák, dizajnový festival či tradičné hody v mestských častiach.
Pred nami je posledný septembrový víkend a počasie v hlavnom meste naznačuje, že s teplými dňami sme sa už rozlúčili. To však neznamená, že je koniec parties a cool eventov v Bratislave. Prinášame ti výber toho najlepšieho, čo ťa tento víkend čaká.
Piatok, 26.9.
Popup Garden Shed
Tento eventík prinesie do mesta mix umenia, módy, hudby aj dobrého jedla. Môžeš sa tešiť na výstavu obrazov, kúsky z obľúbeného 2ndjudgement, DJ sety a občerstvenie. A ak máš rád basket, čakajú ťa aj streetballové 1-na-1 zápasy. Všetko sa odohrá v piatok od 14:00 do 20:00 na Štefánikovej 35.
Face 2 Face
Dočkali sme sa! Koncept Face 2 Face prichádza aj do Bratislavy a mieri na Sundeck. „Ide o alternatívny DJský formát, pri ktorom dvaja DJ-i stoja oproti sebe s vlastnou technikou, ktorá je navzájom prepojená,“ vysvetľuje GoOut, cez ktorý si môžeš kúpiť aj lístky. Keďže ide u nás o premiéru tohto konceptu, večeru bude predchádzať aj workshop, kde sa vysvetlia samotné základy formátu.
2000s WAVE party
Obľúbené 2000s sú späť! Klub Alchymista pripravuje párty plnú najväčších hitov popu, rapu, R&B aj tanečnej hudby, ktoré k tomuto obdobiu neodmysliteľne patria. Čaká ťa poriadna dávka nostalgie s ikonickými skladbami.
Sobota, 27.9.
Jesenný Blšák
Nákupné centrum pravidelne organizuje rôzne komunitné podujatia a tentoraz si pripravilo Blšák, na ktorom nájdeš rôzne poklady. Od vinylových platní s domácou aj zahraničnou hudbou, cez knihy až po rôzne módne kúsky. Podujatie prebieha v priestoroch tržnice Nivy od 11:00 do 17:00, pričom na mieste bude aj oslava 4. narodenín Nivy centrum.
Finále analógovej fotosúťaže
Bohéma ožije finále súťaže SODAS Choice, kde sa analógová fotografia stretne s hudobnou energiou. Predstavia sa práce štyroch najlepších fotografov spomedzi 150 súťažiacich a večer doplnia sety DJ-ov Tani0ka, DJ OSI, Majkl_b_ a TO.BE. Čaká ťa atmosféra plná kreativity, pri ktorej môžeš byť priamo pri výbere víťaza a objaviť silu analógovej fotky v modernej dobe.
Nedeľa, 28.9.
Bratislava Design Week
Ide o najväčší festival na Slovensku venovaný súčasnému dizajnu s medzinárodným presahom. Každý rok prináša výber toho najzaujímavejšieho z domácej scény aj tvorbu pozvaných autorov zo zahraničia. Nájdeš na ňom rôzne kúsky a predmety – od nábytku, svietidiel a interiérových doplnkov až po módne kolekcie. Tento rok sa podujatie koná v priestoroch internátu Svoradov a v nedeľu vyvrcholí svojím posledným dňom. Vstupenky nájdeš tu.
Hody v Bratislave
Počas tohto víkendu prebiehajú Ružinovské hodové slávnosti a zároveň sa hoduje aj v mestskej časti Karlova Ves. Nedeľa je posledným dňom, kedy si môžeš užiť tieto podujatia plné hudby a dobrého jedla. Ružinov ponúkne vo večernom programe vystúpenie legendy Heleny Vondráčkovej, zatiaľ čo v Karlovej Vsi sa o niečo skôr predstaví Kmeťo Band.
Film Hore je nebo, v doline som ja
Nedeľa je ideálna na spomalenie a dobrý film. V Kine inak sa bude premietať intímna coming-of-age dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami z takzvaných „hladových“ slovenských dolín. Film zachytáva dospievanie, neistotu a rozpad dovtedajších istôt. Lístky si môžeš kúpiť tu.
Tip od redakcie
Skoč do AURA Move! Je to nové miesto vo Vydrici, kde ťa čaká pilates na reformeroch, joga, regeneračné masáže a súkromná infrasauna. Každý týždeň tu nájdeš viac než 50 hodín jogy a pilatesu a od októbra sa môžeš tešiť aj na coffee studio s kávou, matchou, smoothies a zdravými snackmi.