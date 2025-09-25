Kategórie
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:37
Hana Divišová

Face 2 Face na Sundecku či Kmeťo Band v Karlovke. Toto ťa čaká cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)

Face 2 Face na Sundecku či Kmeťo Band v Karlovke. Toto ťa čaká cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Zdroj: Insrtagram/@alchymista.pub,@ kubo_spacer
KULTÚRA BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND WEEKEND RADAR
Čaká ťa premiéra DJ-ského konceptu Face 2 Face, návrat hitov z nultých rokov, jesenný blšák, dizajnový festival či tradičné hody v mestských častiach.

Pred nami je posledný septembrový víkend a počasie v hlavnom meste naznačuje, že s teplými dňami sme sa už rozlúčili. To však neznamená, že je koniec parties a cool eventov v Bratislave. Prinášame ti výber toho najlepšieho, čo ťa tento víkend čaká.

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Piatok, 26.9.

Popup Garden Shed

Tento eventík prinesie do mesta mix umenia, módy, hudby aj dobrého jedla. Môžeš sa tešiť na výstavu obrazov, kúsky z obľúbeného 2ndjudgement, DJ sety a občerstvenie. A ak máš rád basket, čakajú ťa aj streetballové 1-na-1 zápasy. Všetko sa odohrá v piatok od 14:00 do 20:00 na Štefánikovej 35.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa BE THE LIGHT FOR THOSE WHO CAN’T SEE YET (@consciousflowa)

Face 2 Face

Dočkali sme sa! Koncept Face 2 Face prichádza aj do Bratislavy a mieri na Sundeck. „Ide o alternatívny DJský formát, pri ktorom dvaja DJ-i stoja oproti sebe s vlastnou technikou, ktorá je navzájom prepojená,“ vysvetľuje GoOut, cez ktorý si môžeš kúpiť aj lístky. Keďže ide u nás o premiéru tohto konceptu, večeru bude predchádzať aj workshop, kde sa vysvetlia samotné základy formátu.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený ＳＰＡＣＥＲ (@kubo_spacer)

2000s WAVE party

Obľúbené 2000s sú späť! Klub Alchymista pripravuje párty plnú najväčších hitov popu, rapu, R&B aj tanečnej hudby, ktoré k tomuto obdobiu neodmysliteľne patria. Čaká ťa poriadna dávka nostalgie s ikonickými skladbami. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 2000s WAVE PARTY (@2000s_wave)

Sobota, 27.9. 

Jesenný Blšák

Nákupné centrum pravidelne organizuje rôzne komunitné podujatia a tentoraz si pripravilo Blšák, na ktorom nájdeš rôzne poklady. Od vinylových platní s domácou aj zahraničnou hudbou, cez knihy až po rôzne módne kúsky. Podujatie prebieha v priestoroch tržnice Nivy od 11:00 do 17:00, pričom na mieste bude aj oslava 4. narodenín Nivy centrum.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tržnica Nivy (@trznicanivy)

Finále analógovej fotosúťaže

Bohéma ožije finále súťaže SODAS Choice, kde sa analógová fotografia stretne s hudobnou energiou. Predstavia sa práce štyroch najlepších fotografov spomedzi 150 súťažiacich a večer doplnia sety DJ-ov Tani0ka, DJ OSI, Majkl_b_ a TO.BE. Čaká ťa atmosféra plná kreativity, pri ktorej môžeš byť priamo pri výbere víťaza a objaviť silu analógovej fotky v modernej dobe.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @sodasanalog

Nedeľa, 28.9.

Bratislava Design Week 

Ide o najväčší festival na Slovensku venovaný súčasnému dizajnu s medzinárodným presahom. Každý rok prináša výber toho najzaujímavejšieho z domácej scény aj tvorbu pozvaných autorov zo zahraničia. Nájdeš na ňom rôzne kúsky a predmety – od nábytku, svietidiel a interiérových doplnkov až po módne kolekcie. Tento rok sa podujatie koná v priestoroch internátu Svoradov a v nedeľu vyvrcholí svojím posledným dňom. Vstupenky nájdeš tu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bratislava Design Week (@bratislavadesignweek)

Hody v Bratislave 

Počas tohto víkendu prebiehajú Ružinovské hodové slávnosti a zároveň sa hoduje aj v mestskej časti Karlova Ves. Nedeľa je posledným dňom, kedy si môžeš užiť tieto podujatia plné hudby a dobrého jedla. Ružinov ponúkne vo večernom programe vystúpenie legendy Heleny Vondráčkovej, zatiaľ čo v Karlovej Vsi sa o niečo skôr predstaví Kmeťo Band.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa CULTUS Ružinov (@cultusruzinov)

Film Hore je nebo, v doline som ja

Nedeľa je ideálna na spomalenie a dobrý film. V Kine inak sa bude premietať intímna coming-of-age dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami z takzvaných „hladových“ slovenských dolín. Film zachytáva dospievanie, neistotu a rozpad dovtedajších istôt. Lístky si môžeš kúpiť tu. 

Tip od redakcie

Skoč do AURA Move! Je to nové miesto vo Vydrici, kde ťa čaká pilates na reformeroch, joga, regeneračné masáže a súkromná infrasauna. Každý týždeň tu nájdeš viac než 50 hodín jogy a pilatesu a od októbra sa môžeš tešiť aj na coffee studio s kávou, matchou, smoothies a zdravými snackmi. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa VYDRICA (@vydrica.ba)

S nami nestratíš prehľad
Všetky novinky zo sveta lifestylu sa dozvieš medzi prvými.
S našimi push notifikáciami môžeš očakávať okamžité upozornenia na to, čo ťa zaujíma.
Chcem mať prehľad
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Insrtagram/@alchymista.pub,@ kubo_spacer
Zdieľať
Diskusia