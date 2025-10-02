Štvorminútové video prináša minimalistický pohľad na kúsky z novej kolekcie.
Slovenská značka NEHERA, ktorá v strede septembra predstavila svoju kolekciu jeseň/zima 2025 na prehliadke v bratislavskej Eurovei, teraz prichádza s ďalšou kolekciou, tentoraz predstavenou v nečakanom video formáte.
Podobne ako Gucci, ktorý na Fashion Weeku v Miláne predstavil len krátky film, poňala NEHERA svoju „presentation“ trochu iným spôsobom. Tento krátky film zdieľala na ich stránke FÉDÉRATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE (Federácia haute couture a módy).
Creative directorom videa je okrem samotnej značky aj Jan Grombirik, ktorý sa postaral aj o jeho koncept. Štvorminútové video prináša minimalistický pohľad na intimitu, zabalený do tých najluxusnejších kúskov a materiálov.