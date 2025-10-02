Po prekročení limitu 5 GB si používatelia budú musieť za svoje spomienky priplatiť – inak im hrozí, že o ne prídu.
Aplikácia Snapchat zažila pred rokmi na Slovensku svoj najväčší boom. V zahraničí si však stále drží svojich verných používateľov. Práve Snap ľudia často využívajú aj ako úložisko na svoje spomienky. To si uvedomuje aj samotná platforma, a preto sa rozhodla svoje „memories“ spoplatniť.
Toto spoplatnenie sa bude týkať používateľov, ktorých uložené dáta prekročia limit 5 GB. Po jeho presiahnutí si budú môcť zakúpiť rozšírenie pamäťového priestoru, alebo si svoje fotky a videá stiahnuť ešte predtým, než ich Snapchat odstráni.
Podľa informácií BBC budú k dispozícii balíky s kapacitou 100 GB, 250 GB a 5 TB. Základný spoplatnený balík so 100 GB úložiskom bude stáť približne 1,70 eur, zatiaľ čo 250 GB bude súčasťou predplatného Snapchat+ za asi 3,40 eur mesačne.
Niektorí používatelia reagujú kriticky, pretože Snapchat používajú roky práve na uchovávanie svojich spomienok, a tak považujú spoplatnenie za zákerný ťah. Zmena sa najskôr začne testovať v Spojenom kráľovstve, pričom pôjde o súčasť postupného globálneho zavádzania tejto novinky.