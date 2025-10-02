Kategórie
dnes 2. októbra 2025 o 13:45
Čas čítania 1:15
Anna Sochorová

Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky

FILMY A SERIÁLY
ÓČKO uvádza prvú československú verziu Naked Attraction. Láska bez oblečenia a predsudkov je tu.

Naked Attraction je šou, kde účastníci hľadajú lásku úplne nahí. Bez cenzúry, bez hanby a s poriadnou dávkou odvahy. Premiéra epizódy sa objaví na obrazovkách v stredu 8. októbra o 22:00, a v predstihu ju nájdeš už 6. októbra na Prima+. Ešte pred oficiálnym štartom sa uskutočnila špeciálna predpremiéra pre médiá a VIP hostí a prvé reakcie sú veľmi pozitívne.

Nahota a emócie

Moderátorkou šou je herečka Monika Timková, ktorá má do formátu priniesť humor, empatiu a osobnú skúsenosť so sebaprijatím. Šou stavia na fyzickej rozmanitosti a inklúzii. Predstaví účastníkov s bežným aj netradičným vzhľadom, vrátane LGBT epizód. Šou otvára diskusiu o nahote, sexualite a vzťahoch bez filtrov.

Šou nestojí len na odhaľovaní tiel, ale aj na osobných príbehoch súťažiacich. Produkcia sľubuje, že sa diváci dočkajú dojímavých momentov, nečakaných zápletiek aj šťastných koncov.

Reakcie

„Česká verzia je fakt skvelá. Aj keď to možno na prvý pohľad vyzerá, že na tejto show nie je nič náučné, je super, že sú v tomto digitálnom priestore viditeľné všetky typy tiel, ľudí, vkusu a dokazovanie, že atraktivita a sexualita má fakt nekonečne veľa podôb,“ uviedla psychologička Jana Krejzová.

Autorka podcastu Už budu! Zorya Blue sa vraj veľmi zabavila situačnými vtipmi, ktoré sa v šou objavili. „Je to také rešpektujúce, sú tam viditeľné fakt rôzne telá,“ opísala svoje dojmy.

Pořad pobavil aj fotomodelku a akrobatku Barboru Zavadilovú. „Smiala som sa od začiatku do konca. Padali neskutočné hlášky. Cast bol vybraný výborne. Proste dokonalé, potrebujete to vidieť! Český Naked Attraction s prehľadom konkuruje tým zahraničným,“ povedala.

„Som veľmi prekvapený. Musím pochváliť pani moderátorku, ktorá od začiatku až do konca vedie krásne celú show. Super projekt,“ ohodnotil spevák Jan Bendig.

Na jeseň pobeží 10 premiérových dielov a 2 špeciálne best of epizódy, ďalšia vlna príde na jar 2026. Okrem hlavnej šou sa pripravujú aj sprievodné formáty, napríklad backstage podcast Naked Warm-up a after-show OneBlade Naked: Druhá šanca.

Moderátorka Monika Timková Vytvorilo sa viac ako 590 hodín záznamu Viac ako 100 účastníkov sa vyzlieklo O psychickú pohodu súťažiacich sa starala psychokoučka Hana Mezerová
Zobraziť galériu
(6)
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Reporter
Všetky články
Vystudovala jsem Mediální studia a žurnalistiku na FSS MUNI. Ve svých textech se zabývám sexualitou, udržitelností a sociální tematikou.
Náhľadový obrázok: Channel 4
