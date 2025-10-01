Vďaka modernému CT röntgenovému prístroju sa od stredy 1. októbra na Letisku Václava Havla uvoľnia pravidlá týkajúce sa prepravy tekutín. Na termináli 2 bude možné vziať si na palubu lietadla maximálne dvojlitrové fľaše.
Podľa tlačovej správy sa zmena zatiaľ nedotkne cestujúcich v termináli 1, pretože tam ešte neboli nainštalované spomínané CT röntgeny, ktoré umožňujú zmiernenie pravidiel. Nové pravidlo sa teda týka len terminálu 2. Na palubu si budeš môcť vziať okrem dvojlitrovej fľaše aj štandardný litrový sáčok s nádobami do 100 mililitrov.
„V nedávnych prieskumoch sa skutočnosť, že cestujúci od zavedenia CT skenovania v termináli 2 nemuseli z príručnej batožiny osobitne vyberať elektroniku alebo tekutiny, prejavila vo vyššej spokojnosti cestujúcich pri prechode bezpečnostnou kontrolou počas letných mesiacov. Teraz tiež umožňujeme prepravu väčšieho množstva tekutín, čo je významný krok vpred," hovorí Martin Kučera, člen predstavenstva Letiska Praha zodpovedný za prevádzku a bezpečnosť.
Budeš môcť prepravovať ďalšiu nádobu s tekutinou nad 100 mililitrov do maximálneho objemu 2 litre na osobu. Nezáleží na tom, čo obsahuje, či už ide o kozmetiku, potraviny alebo nealkoholické či alkoholické nápoje. Vďaka CT skeneru ju navyše nebudeš musieť ani vyberať z príručnej batožiny.