dnes 1. októbra 2025 o 16:38
Čas čítania 0:54
Anna-Marie Vondráková

Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu

Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu
ZAUJÍMAVOSTI ČESKO PRAHA
Vďaka modernému CT röntgenovému prístroju sa od stredy 1. októbra na Letisku Václava Havla uvoľnia pravidlá týkajúce sa prepravy tekutín. Na termináli 2 bude možné vziať si na palubu lietadla maximálne dvojlitrové fľaše.

Podľa tlačovej správy sa zmena zatiaľ nedotkne cestujúcich v termináli 1, pretože tam ešte neboli nainštalované spomínané CT röntgeny, ktoré umožňujú zmiernenie pravidiel. Nové pravidlo sa teda týka len terminálu 2. Na palubu si budeš môcť vziať okrem dvojlitrovej fľaše aj štandardný litrový sáčok s nádobami do 100 mililitrov.

„V nedávnych prieskumoch sa skutočnosť, že cestujúci od zavedenia CT skenovania v termináli 2 nemuseli z príručnej batožiny osobitne vyberať elektroniku alebo tekutiny, prejavila vo vyššej spokojnosti cestujúcich pri prechode bezpečnostnou kontrolou počas letných mesiacov. Teraz tiež umožňujeme prepravu väčšieho množstva tekutín, čo je významný krok vpred," hovorí Martin Kučera, člen predstavenstva Letiska Praha zodpovedný za prevádzku a bezpečnosť.

letiště Letisko (ilustračné foto). letiště letiště, let, cestování
Budeš môcť prepravovať ďalšiu nádobu s tekutinou nad 100 mililitrov do maximálneho objemu 2 litre na osobu. Nezáleží na tom, čo obsahuje, či už ide o kozmetiku, potraviny alebo nealkoholické či alkoholické nápoje. Vďaka CT skeneru ju navyše nebudeš musieť ani vyberať z príručnej batožiny.

Zároveň je potrebné upozorniť, že nové pravidlá platia len pre Letisko Václava Havla v Prahe. Na iných letiskách sa pravidlá môžu líšiť v závislosti od dostupnosti modernej röntgenovej technológie a priestorových možností. Odporúčame preto, aby si si pred cestou vždy overil pravidlá platné pre letisko, z ktorého sa vraciate. Bez ohľadu na vyššie uvedené obmedzenia stále platia výnimky pre detskú výživu, špeciálne diéty a tekutiny z dôvodu zdravotného stavu.
Anna-Marie Vondráková
Zdroj: prg.aero
Náhľadový obrázok: Unsplash / JESHOOTS / volně k užití
