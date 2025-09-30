Bývalá účastníčka Love Islandu svojho partnera prekvapila pozitívnym testom. Jeho autentickú reakciu natočila na video.
Bývalá účastníčka reality šou Love Island a Survivor Česko, Yenifer „Yeni“ Cao, oznámila na svojom Instagrame radostnú novinku – je tehotná. Dieťa čaká so svojím súčasným partnerom, ktorý bol v minulosti producentom obľúbenej reality šou Love Island, ktorej sa Yeni minulý rok zúčastnila.
„Jsme extrémně šťastní! Máme nový život a nové priority. Někteří si asi říkali, že jsem neaktivní – věřte mi, bylo to potřeba! New chapter is hereeeee. Už to nějakou dobu tajíme,“ napísala Yenifer k príspevku, v ktorom sa podelila o svoju radosť.
Yeni priznala, že si tehotenstvo naplno užíva. „Jsem nesmírně vděčná, že to konečně můžu sdílet a číst si ty gratulace. Konec konců, je to teď moje jediná činnost – číst a sledovat z těhotenského koutku. MAMINKY, těším se na vaše rady!“ napísala s humorom.
Yenifer sa do povedomia verejnosti dostala vďaka účasti v Love Islande, kde sa zoznámila s Pavlom „Pájou“ Tóthom. Spolu sa dostali až do finále, kde sa napokon umiestnili na druhom mieste.
Po Pavlovi si našla 31-ročná Yenifer novú lásku v 47-ročnom Samuelovi Jaškovi.