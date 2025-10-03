Prvú epizódu sledovalo len niečo vyše 51-tisíc divákov. V cieľovej skupine 14–56 rokov dosiahol trhový podiel len tesne nad päť percent.
Portál Mediálne priniesol informáciu, že najnovší projekt televízie JOJ, reality šou #BTF – Behind the Fame, sa uviedol ako jeden z najväčších jesenných prepadákov. Televízia ho však ešte pred premiérou opisovala ako „horúcu reality šou, aká tu ešte nebola“. Vyzerá to ale tak, že divákov neohúrila.
Nová šou mala ukázať zákulisie sveta influencerov, no prvé čísla sledovanosti naznačujú, že televízia si úspešný štart asi predstavovala inak. V centre diania sú Bianka Rumanová, Cynthia Tóthová a Samuel Miškov, ktorí sa mali divákom ukázať v inom svetle, ako ich poznajú.
Podľa Trendu si úvodnú časť pozrelo len približne 51-tisíc divákov starších ako 12 rokov, pričom v cieľovej skupine 14–56 dosiahla šou podiel len okolo 5 %. To je na úvod veľmi slabý výsledok, ktorý radí Behind the Fame medzi menej vydarené projekty tejto jesene.